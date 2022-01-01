В Україні заборонили російську музику: що про це кажуть волиняни. ВІДЕО





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Думки перехожих волинян



На думку авторів закону, заборона змогу мінімізувати ризики ворожої пропаганди. А обмеження діятимуть до звільнення всіх окупованих територій України і припинення агресії з боку Росії.



Люди, яких ми зустріли, вважають, що в теперішній ситуації, російська музика в Україні недоречна: «У кухні своїй слухайте хоч китайською, але в транспорті, в масовому скупченні людей має бути тільки українська».



Хоча ні для кого не секрет, що до повномасштабного вторгнення Росії в навушниках, громадському транспорті, закладах, а особливо в караоке не переставали лунати «Шальная императрица» чи «Рюмка водки на столе». Утім, після того, як той же Григорій Лепс поїхав на передову з концертами, аби підтримати російських військових і додати їм мотивації ще жорстокіше вбивати українців, його пісні можна було й не забороняти: українці відмовилися від них добровільно.



У плейлисті Анни відтепер пісень російських виконавців не знайти. Хоча до повномасштабної агресії усе було навпаки. «В основному російську і слухала. Зараз в репертуарі лише українська або польська», – каже дівчина.



Євгенія приїхала з Бучі. Донедавна розмовляла російською, але тепер переконана: мова у всіх її проявах має значення.



«Дивлячись на те, що зараз відбувається, немає сенсу пропагувати російську мову. Далі будемо дивитися, яка буде ситуація. Я ніколи категорично не приймаю якусь сторону, але розумію, що багатьом людям це буде неприємно, і я розумію, що якийсь час це буде з нами. А може, й назавжди», – розмірковує вона.



Що кажуть у кафе і ресторанах



Заборона стосується і кафе й ресторанів, де на фоні завжди грає музика. У п’ятьох закладах громадського харчування, які ми відвідали рандомно, пісень російських виконавців не почули.



«Від початку військового стану в нас грає певне радіо. Там українські виконавці і також іноземні», – розповів офіціант Родіон Трикоз.



У закладі кажуть: і раніше з колонок лунало більше наших пісень. Нині ж відмовилися від пісень росіян, вмикають треки українських виконавців. Правда, і українською, і російською мовами. А от у популярному в Луцьку «Кораблику» з російською музичною культурою повністю порвали ще у 2008 році.



«Ми вирішили, що російська мова є для всіх однакова, тому давайте будемо пропагувати українську мову. Тому зараз я тішуся, що цей закон почав діяти», – зауважив директор закладу Іван Цимбалюк.



Відмова від російської музики, каже Іван, ніяк не вплинула на відвідуваність закладу. Претензії чи бажання увімкнути щось з репертуару того ж Кіркорова чи Міхайлова були дуже рідко, але були.



«Ще донедавна були такі питання: «чому ми не можемо послухати ту чи іншу музику, ми вам заплатимо – тільки включіть». Не в грошах справа. Справа в тому, що є позиція, яку ми витримуємо», – запевнив Іван Цимбалюк.



Мова – база державності, вважає він. Саме тому її треба плекати і всіляко популяризувати. Нещодавно взялися і за жанр стендапу, який раніше був переважно російськомовним.



«Російськомовний комік – він буде один, а чотири україномовні. Тобто як на радіо квоти – так у нас були квоти. Заборонити повністю? Ми ж теж не нацисти. Ми розуміємо все», – каже директор.



Думка співачки



Та й новий закон про російську музику, як виявляється, не такий категоричний. Адже передбачає заборону творів співаків, які є або були у будь-який період після 1991 року громадянами держави-агресорки. Тобто закон не стосується виконавців, які колись жили у росії, але на момент смерті чи тепер не мають громадянства РФ. На думку співачки з Луцька Галини Конах, це треба було зробити набагато раніше.



«Другий раз, коли це варто було все-таки на законодавчому рівні заборонити, був 2014 рік. Мені дуже прикро, що довелося чекати ще стільки часу, аби саме повномасштабне вторгнення росії стало тим каталізатором, що ми нарешті відмовилися від російської музики. Точніше, я б хотіла, щоб ми від всієї російськомовної відмовилися, а ми відмовилися лише від російських виконавців», – зазначає співачка Галина Конах.



Крім того, заборона не стосуватиметься російських артистів із так званого «білого списку». Це музичні виконавці, які засуджують агресію проти України. Щоб потрапити у цей список, потрібно подати спеціальну заяву до СБУ. Пісні співаків, які підтримають суверенітет України і визнають росію агресором, можна буде вмикати і на радіо, і в публічних місцях. Перелік таких артистів мають сформувати. Тому можна сказати, що закон писаний не для всіх.



«Є дуже багато щілин, якими можна проминути законопроєкт і робити те, що ти робив: створювати російськомовний контент, будучи українським артистом. Я цього не хочу», – наголошує Галина Конах.



Чимало людей нині ніби прозріли й відкрили для себе багато нових українських виконавців. Насправді чимало популярних російських пісень нам нав’язували як щось естетичне й хороше. А зросійщення відбувалося роками.



«Почніть виховувати свій музичний смак і спробуйте надалі бути вибірковішими. Для того, щоб мати хороший смак, слухайте якісну музику. Для початку це може бути й закордонна музика, але зараз є дуже багато української якісної музики, яка чомусь відома за кордоном і абсолютно невідома в Україні», – радить співачка.



Що кажуть таксисти



Приємно подивували нас і луцькі таксисти. Говорили з батьма, але усі як один певнять: налаштовані патріотично: «Двома руками за. З цього все починається. Маємо свої гарні українські традиції, українські пісні, українську мову».



А ще, кажуть, своїми злочинами росіяни породили страшну ненависть до їхньої держави: «Вони брешуть постійно, всій Європі, світу брешуть. І слухати їхню музику? Та ніколи в житті! Тільки українська музика!».



Таксисти впевнені, що сумувати за російською музикою нема чого, та й раніше слухали її рідко.



Правда, попри заборону на державному рівні музики ворога- слухати чи не слухати пісні, народжені в РФ, – особиста справа кожного.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні заборонили російську музику в медіа та у громадському просторі. За відповідне рішення проголосувала Верховна Рада. Відтепер під забороною публічне виконання і демонстрація робіт артистів, які підтримують російську агресію. Зазначають, що обмеження діятимуть до моменту звільнення всіх окупованих українських територій та припинення війни Росією. Чи слухають російську музику волиняни і чи лунає вона в таксі, магазинах і закладах?Про це пише 12 канал На думку авторів закону, заборона змогу мінімізувати ризики ворожої пропаганди. А обмеження діятимуть до звільнення всіх окупованих територій України і припинення агресії з боку Росії.Люди, яких ми зустріли, вважають, що в теперішній ситуації, російська музика в Україні недоречна: «У кухні своїй слухайте хоч китайською, але в транспорті, в масовому скупченні людей має бути тільки українська».Хоча ні для кого не секрет, що до повномасштабного вторгнення Росії в навушниках, громадському транспорті, закладах, а особливо в караоке не переставали лунати «Шальная императрица» чи «Рюмка водки на столе». Утім, після того, як той же Григорій Лепс поїхав на передову з концертами, аби підтримати російських військових і додати їм мотивації ще жорстокіше вбивати українців, його пісні можна було й не забороняти: українці відмовилися від них добровільно.У плейлистівідтепер пісень російських виконавців не знайти. Хоча до повномасштабної агресії усе було навпаки. «В основному російську і слухала. Зараз в репертуарі лише українська або польська», – каже дівчина.приїхала з Бучі. Донедавна розмовляла російською, але тепер переконана: мова у всіх її проявах має значення.«Дивлячись на те, що зараз відбувається, немає сенсу пропагувати російську мову. Далі будемо дивитися, яка буде ситуація. Я ніколи категорично не приймаю якусь сторону, але розумію, що багатьом людям це буде неприємно, і я розумію, що якийсь час це буде з нами. А може, й назавжди», – розмірковує вона.Заборона стосується і кафе й ресторанів, де на фоні завжди грає музика. У п’ятьох закладах громадського харчування, які ми відвідали рандомно, пісень російських виконавців не почули.«Від початку військового стану в нас грає певне радіо. Там українські виконавці і також іноземні», – розповів офіціант Родіон Трикоз.У закладі кажуть: і раніше з колонок лунало більше наших пісень. Нині ж відмовилися від пісень росіян, вмикають треки українських виконавців. Правда, і українською, і російською мовами. А от у популярному в Луцьку «Кораблику» з російською музичною культурою повністю порвали ще у 2008 році.«Ми вирішили, що російська мова є для всіх однакова, тому давайте будемо пропагувати українську мову. Тому зараз я тішуся, що цей закон почав діяти», – зауважив директор закладу Іван Цимбалюк.Відмова від російської музики, каже Іван, ніяк не вплинула на відвідуваність закладу. Претензії чи бажання увімкнути щось з репертуару того ж Кіркорова чи Міхайлова були дуже рідко, але були.«Ще донедавна були такі питання: «чому ми не можемо послухати ту чи іншу музику, ми вам заплатимо – тільки включіть». Не в грошах справа. Справа в тому, що є позиція, яку ми витримуємо», – запевнивМова – база державності, вважає він. Саме тому її треба плекати і всіляко популяризувати. Нещодавно взялися і за жанр стендапу, який раніше був переважно російськомовним.«Російськомовний комік – він буде один, а чотири україномовні. Тобто як на радіо квоти – так у нас були квоти. Заборонити повністю? Ми ж теж не нацисти. Ми розуміємо все», – каже директор.Та й новий закон про російську музику, як виявляється, не такий категоричний. Адже передбачає заборону творів співаків, які є або були у будь-який період після 1991 року громадянами держави-агресорки. Тобто закон не стосується виконавців, які колись жили у росії, але на момент смерті чи тепер не мають громадянства РФ. На думку співачки з Луцька, це треба було зробити набагато раніше.«Другий раз, коли це варто було все-таки на законодавчому рівні заборонити, був 2014 рік. Мені дуже прикро, що довелося чекати ще стільки часу, аби саме повномасштабне вторгнення росії стало тим каталізатором, що ми нарешті відмовилися від російської музики. Точніше, я б хотіла, щоб ми від всієї російськомовної відмовилися, а ми відмовилися лише від російських виконавців», – зазначає співачка Галина Конах.Крім того, заборона не стосуватиметься російських артистів із так званого «білого списку». Це музичні виконавці, які засуджують агресію проти України. Щоб потрапити у цей список, потрібно подати спеціальну заяву до СБУ. Пісні співаків, які підтримають суверенітет України і визнають росію агресором, можна буде вмикати і на радіо, і в публічних місцях. Перелік таких артистів мають сформувати. Тому можна сказати, що закон писаний не для всіх.«Є дуже багато щілин, якими можна проминути законопроєкт і робити те, що ти робив: створювати російськомовний контент, будучи українським артистом. Я цього не хочу», – наголошує Галина Конах.Чимало людей нині ніби прозріли й відкрили для себе багато нових українських виконавців. Насправді чимало популярних російських пісень нам нав’язували як щось естетичне й хороше. А зросійщення відбувалося роками.«Почніть виховувати свій музичний смак і спробуйте надалі бути вибірковішими. Для того, щоб мати хороший смак, слухайте якісну музику. Для початку це може бути й закордонна музика, але зараз є дуже багато української якісної музики, яка чомусь відома за кордоном і абсолютно невідома в Україні», – радить співачка.Приємно подивували нас і луцькі таксисти. Говорили з батьма, але усі як один певнять: налаштовані патріотично: «Двома руками за. З цього все починається. Маємо свої гарні українські традиції, українські пісні, українську мову».А ще, кажуть, своїми злочинами росіяни породили страшну ненависть до їхньої держави: «Вони брешуть постійно, всій Європі, світу брешуть. І слухати їхню музику? Та ніколи в житті! Тільки українська музика!».Таксисти впевнені, що сумувати за російською музикою нема чого, та й раніше слухали її рідко.Правда, попри заборону на державному рівні музики ворога- слухати чи не слухати пісні, народжені в РФ, – особиста справа кожного.

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