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Окупанти наближаються до Лисичанська і закріплюються в навколишніх населених пунктах, – Гайдай

Окупанти наближаються до Лисичанська і закріплюються в навколишніх населених пунктах, – Гайдай
Росіяни наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, місто обстрілюють авіацією.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по «Азоту».
Окупанти наближаються до Лисичанська і закріплюються в навколишніх населених пунктах, – Гайдай

На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання.
Окупанти наближаються до Лисичанська і закріплюються в навколишніх населених пунктах, – Гайдай

Росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового.

"Відомо, що у Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12. Під щільним вогневим тиском зараз і Лисичанськ. Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ", - зазначив Гайдай.

Важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського.

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Теги: Росія, Україна, війна
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