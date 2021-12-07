У Луцьку провели першу трупну трансплантацію: деталі. ВІДЕО





Про це Андрій Гнатюк.



У 66-річної лучанки трапився інсульт. У важкому стані вона кілька днів перебувала у реанімації, але не змогла здолати хворобу.



На трансплантацію нирок дали згоду родичі померлої. Медики лікарні провели її коридором пошани. Завідувач відділення трансплантації органів Михайло Загрінчук подякував родичам за таке рішення.



Вона дала шанс на життя двом людям: 38-річному Тарасові Шевченку і 61-річній Галині Коденчук. Кажуть, на таке диво не сподівалися.



Тарас із Нововолинська. Зареєструвався у листі очікування 3 тижні тому, стільки ж пробув на гемодіалізі.



Жінка із Камінь-Каширського. На гемодіалізі перебуває майже 3 з половиною роки. На листі очікування – з квітня.



Операція з вилучення нирок та пересадження тривала майже 15 годин.



"Це нове життя. Це порятунок життя. І це велике щастя. Дуже багато людей не дочікуються органів, тому те, що їм пощастило - це Божий дар! Ми щасливі за них. Низький уклін донорці і родичам", - сказав Загрійчук.



Пересаджені органи поступово адаптовуються до нового організму й мають допомогти повернути реципієнтів до повноцінного буття. Пацієнти почуваються стабільно добре і перебувають під цілодобовим контролем. Вони пробудуть у стаціонарі ще 2 тижні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній клінічній лікарні відбулася перша трупна трансплантація. Донором стала жінка, яка не змогла побороти інсусльт.Про це розповів журналістУ 66-річної лучанки трапився інсульт. У важкому стані вона кілька днів перебувала у реанімації, але не змогла здолати хворобу.На трансплантацію нирок дали згоду родичі померлої. Медики лікарні провели її коридором пошани. Завідувач відділення трансплантації органівподякував родичам за таке рішення.Вона дала шанс на життя двом людям: 38-річномуі 61-річнійКажуть, на таке диво не сподівалися.Тарас із Нововолинська. Зареєструвався у листі очікування 3 тижні тому, стільки ж пробув на гемодіалізі.Жінка із Камінь-Каширського. На гемодіалізі перебуває майже 3 з половиною роки. На листі очікування – з квітня.Операція з вилучення нирок та пересадження тривала майже 15 годин."Це нове життя. Це порятунок життя. І це велике щастя. Дуже багато людей не дочікуються органів, тому те, що їм пощастило - це Божий дар! Ми щасливі за них. Низький уклін донорці і родичам", - сказав Загрійчук.Пересаджені органи поступово адаптовуються до нового організму й мають допомогти повернути реципієнтів до повноцінного буття. Пацієнти почуваються стабільно добре і перебувають під цілодобовим контролем. Вони пробудуть у стаціонарі ще 2 тижні.

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