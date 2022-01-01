За незалежність України на Луганщині загинув волинянин Мирослав Поліщук

Мирослав Поліщук.



Про це Ігор Чайка.



"Поліщук Мирослав Олександрович загинув 16 червня біля населеного пункту Білогорівка Луганської області. Мешкав в селі Лапні Тойкутського округу. 12 травня йому виповнилося 32… Деталі про чин похорону — згодом", - йдеться в повідомленні.



Також Ігор Чайка наголосив, що сьогодні, 22 червня, об 11:40 по вулиці Незалежності і до повороту на вулицю Олени Пчілки зустрічатимуть загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув військовий з Ковельського районуПро це повідомив Ковельський міський голова"Поліщук Мирослав Олександрович загинув 16 червня біля населеного пункту Білогорівка Луганської області. Мешкав в селі Лапні Тойкутського округу. 12 травня йому виповнилося 32… Деталі про чин похорону — згодом", - йдеться в повідомленні.Також Ігор Чайка наголосив, що сьогодні, 22 червня, об 11:40 по вулиці Незалежності і до повороту на вулицю Олени Пчілки зустрічатимуть загиблого Героя.

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