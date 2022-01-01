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За незалежність України на Луганщині загинув волинянин Мирослав Поліщук

За незалежність України на Луганщині загинув волинянин Мирослав Поліщук
У бою з російськими окупантами загинув військовий з Ковельського району Мирослав Поліщук.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Поліщук Мирослав Олександрович загинув 16 червня біля населеного пункту Білогорівка Луганської області. Мешкав в селі Лапні Тойкутського округу. 12 травня йому виповнилося 32… Деталі про чин похорону — згодом", - йдеться в повідомленні.

Також Ігор Чайка наголосив, що сьогодні, 22 червня, об 11:40 по вулиці Незалежності і до повороту на вулицю Олени Пчілки зустрічатимуть загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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