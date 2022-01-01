За незалежність України на Луганщині загинув волинянин Мирослав Поліщук
Сьогодні, 11:20
У бою з російськими окупантами загинув військовий з Ковельського району Мирослав Поліщук.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Поліщук Мирослав Олександрович загинув 16 червня біля населеного пункту Білогорівка Луганської області. Мешкав в селі Лапні Тойкутського округу. 12 травня йому виповнилося 32… Деталі про чин похорону — згодом", - йдеться в повідомленні.
Також Ігор Чайка наголосив, що сьогодні, 22 червня, об 11:40 по вулиці Незалежності і до повороту на вулицю Олени Пчілки зустрічатимуть загиблого Героя.
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Поліщук Мирослав Олександрович загинув 16 червня біля населеного пункту Білогорівка Луганської області. Мешкав в селі Лапні Тойкутського округу. 12 травня йому виповнилося 32… Деталі про чин похорону — згодом", - йдеться в повідомленні.
Також Ігор Чайка наголосив, що сьогодні, 22 червня, об 11:40 по вулиці Незалежності і до повороту на вулицю Олени Пчілки зустрічатимуть загиблого Героя.
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