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Як працює притулок для дітей на Волині під час воєнного стану. ВІДЕО

Як працює притулок для дітей на Волині під час воєнного стану. ВІДЕО
У Рожищенському притулку для дітей нині перебуває 16 неповнолітніх. Заклад не припиняв працювати під час дії воєнного стану. Задля безпеки дітей тут облаштували укриття.

Про це розповіла Суспільному методистка Неля Прокопчук.

До початку повномасштабної війни у притулку перебувало 25 дітей. У березні частину підопічних евакуювали закордон.

У закладі перебувають діти, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, – каже Неля Прокопчук. За ними доглядають вісім вихователів і помічників.

Під час повітряних тривог діти ховаються в укритті, яке облаштували у підвалі. Тут є місця для відпочинку, вода та все необхідне, – говорить завідувач притулку Леонід Матвійчук.

Вихователька Алла Власюк проводить заняття з дітьми старшої вікової групи. Каже: кожна дитина це особистість.
Як працює притулок для дітей на Волині під час воєнного стану. ВІДЕО

"Є діти, які легко йдуть на контакт, легко відкриваються, а є замкнуті та треба підібрати ту межу, щоб дитина відкрилася", – говорить педагогиня.
Як працює притулок для дітей на Волині під час воєнного стану. ВІДЕО

Діти в притулку можуть перебувати три місяці, – каже керівник закладу Леонід Матвійчук.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, притулок, діти
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