Як працює притулок для дітей на Волині під час воєнного стану. ВІДЕО





Про це розповіла Неля Прокопчук.



До початку повномасштабної війни у притулку перебувало 25 дітей. У березні частину підопічних евакуювали закордон.



У закладі перебувають діти, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, – каже Неля Прокопчук. За ними доглядають вісім вихователів і помічників.



Під час повітряних тривог діти ховаються в укритті, яке облаштували у підвалі. Тут є місця для відпочинку, вода та все необхідне, – говорить завідувач притулку Леонід Матвійчук.



Вихователька Алла Власюк проводить заняття з дітьми старшої вікової групи. Каже: кожна дитина це особистість.



"Є діти, які легко йдуть на контакт, легко відкриваються, а є замкнуті та треба підібрати ту межу, щоб дитина відкрилася", – говорить педагогиня.



Діти в притулку можуть перебувати три місяці, – каже керівник закладу Леонід Матвійчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенському притулку для дітей нині перебуває 16 неповнолітніх. Заклад не припиняв працювати під час дії воєнного стану. Задля безпеки дітей тут облаштували укриття.Про це розповіла Суспільному методисткаДо початку повномасштабної війни у притулку перебувало 25 дітей. У березні частину підопічних евакуювали закордон.У закладі перебувають діти, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, – каже Неля Прокопчук. За ними доглядають вісім вихователів і помічників.Під час повітряних тривог діти ховаються в укритті, яке облаштували у підвалі. Тут є місця для відпочинку, вода та все необхідне, – говорить завідувач притулку Леонід Матвійчук.Вихователькапроводить заняття з дітьми старшої вікової групи. Каже: кожна дитина це особистість."Є діти, які легко йдуть на контакт, легко відкриваються, а є замкнуті та треба підібрати ту межу, щоб дитина відкрилася", – говорить педагогиня.Діти в притулку можуть перебувати три місяці, – каже керівник закладу

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