Росія відпрацьовує ракетні удари по території Естонії





Про це фінському виданню Iltalehti заявив канцлер міністерства оборони Естонії Кусті Салм, пише



Згідно з джерелами в НАТО, останніми днями Росія провела імітацію ракетних ударів по країнах Балтії. Салм підтвердив інформацію щодо Естонії.



"В цей час проходять навчання, на яких росіяни імітують ракетні удари по території Естонії", - сказав Салм.



Згідно з джерелами в НАТО, російські гелікоптери відпрацьовували атаку.



Міністерство оборони Естонії вважає ситуацію дуже серйозною.



"Росіяни вважають, що ми не заслуговуємо на незалежність. Їхні нещодавні операції та стратегічні комунікації підтверджують цей висновок", - попередив Салм.



Раніше Естонія повідомила про порушення російським військовим гелікоптером її повітряного простору.



Крім того, російський гелікоптер Mi-17 двічі порушив повітряний простір Фінляндії у травні, глибина проникнення на фінську територію складала кілька сотень метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія імітує ракетні удари по території Естонії, у міноборони країни вважають ситуацію серйозною.Про це фінському виданню Iltalehti заявив канцлер міністерства оборони Естонії, пише "Європейська правда" Згідно з джерелами в НАТО, останніми днями Росія провела імітацію ракетних ударів по країнах Балтії. Салм підтвердив інформацію щодо Естонії."В цей час проходять навчання, на яких росіяни імітують ракетні удари по території Естонії", - сказав Салм.Згідно з джерелами в НАТО, російські гелікоптери відпрацьовували атаку.Міністерство оборони Естонії вважає ситуацію дуже серйозною."Росіяни вважають, що ми не заслуговуємо на незалежність. Їхні нещодавні операції та стратегічні комунікації підтверджують цей висновок", - попередив Салм.Раніше Естонія повідомила про порушення російським військовим гелікоптером її повітряного простору.Крім того, російський гелікоптер Mi-17 двічі порушив повітряний простір Фінляндії у травні, глибина проникнення на фінську територію складала кілька сотень метрів.

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