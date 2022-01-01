Війна з Росією забрала життя 22-річного волинянина Владислава Хомика

Хомик Владислав Олександрович.



Про це інформують на



Бійцю було всього 22 роки. На території громади оголошена трьохденна жалоба.



Про час і місце прощання із загиблим Героєм повідомлять згодом.



"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя. Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Вічна пам'ять і шана!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув мешканець села Тристень Доросинівської громадиПро це інформують на сайті Доросинівської ТГ.Бійцю було всього 22 роки. На території громади оголошена трьохденна жалоба.Про час і місце прощання із загиблим Героєм повідомлять згодом."Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя. Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави", - йдеться у повідомленні.

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