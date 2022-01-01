Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні Волині з Білоруссю
Сьогодні, 11:56
Голова ОВА Юрій Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні Волині з Білоруссю.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Щодо ситуації на українсько-білоруському кордоні: станом на сьогодні, 22 червня, ми не спостерігаємо змін в оперативній ситуації. У 15-ти кілометровій зоні прикордоння все спокійно.
Військові продовжують пильно моніторити обстановку та укріплювати лінію розмежування", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Щодо ситуації на українсько-білоруському кордоні: станом на сьогодні, 22 червня, ми не спостерігаємо змін в оперативній ситуації. У 15-ти кілометровій зоні прикордоння все спокійно.
Військові продовжують пильно моніторити обстановку та укріплювати лінію розмежування", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія відпрацьовує ракетні удари по території Естонії
Сьогодні, 10:40
Коментарі 0
Останні новини
Росія випустила 7 ракет по Миколаєву
Сьогодні, 12:15
Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні Волині з Білоруссю
Сьогодні, 11:56
Медіа