Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні Волині з Білоруссю

Юрій Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні Волині з Білоруссю.



Про це він



"Щодо ситуації на українсько-білоруському кордоні: станом на сьогодні, 22 червня, ми не спостерігаємо змін в оперативній ситуації. У 15-ти кілометровій зоні прикордоння все спокійно.



Військові продовжують пильно моніторити обстановку та укріплювати лінію розмежування", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова ОВАповідомив про ситуацію на кордоні Волині з Білоруссю.Про це він написав у своєму телеграм-каналі."Щодо ситуації на українсько-білоруському кордоні: станом на сьогодні, 22 червня, ми не спостерігаємо змін в оперативній ситуації. У 15-ти кілометровій зоні прикордоння все спокійно.Військові продовжують пильно моніторити обстановку та укріплювати лінію розмежування", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію