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Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні Волині з Білоруссю

Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні Волині з Білоруссю
Голова ОВА Юрій Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні Волині з Білоруссю.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Щодо ситуації на українсько-білоруському кордоні: станом на сьогодні, 22 червня, ми не спостерігаємо змін в оперативній ситуації. У 15-ти кілометровій зоні прикордоння все спокійно.

Військові продовжують пильно моніторити обстановку та укріплювати лінію розмежування", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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