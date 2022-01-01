Волинські сапери на Чернігівщині очистили від реактивних снарядів 416 гектарів





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Вони перевірили 29 домогосподарств на наявність вибухонебезпечних предметів. Знайдені, зокрема, реактивні та артилерійські снаряди, гранатометні постріли, касетні елементи до «Граду», «Урагану», «Смерчу».



Лише за минулий тиждень сапери ДСНС Волині виявили 24 вибухонебезпечних предмети, очистили 416 гектарів територій від залишків реактивних систем залпового вогню реактивних снарядів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські сапери ДСНС продовжують роботи з розмінування території Чернігівської області.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вони перевірили 29 домогосподарств на наявність вибухонебезпечних предметів. Знайдені, зокрема, реактивні та артилерійські снаряди, гранатометні постріли, касетні елементи до «Граду», «Урагану», «Смерчу».Лише за минулий тиждень сапери ДСНС Волині виявили 24 вибухонебезпечних предмети, очистили 416 гектарів територій від залишків реактивних систем залпового вогню реактивних снарядів.

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