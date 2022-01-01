Волинські сапери на Чернігівщині очистили від реактивних снарядів 416 гектарів

Волинські сапери на Чернігівщині очистили від реактивних снарядів 416 гектарів
Волинські сапери ДСНС продовжують роботи з розмінування території Чернігівської області.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вони перевірили 29 домогосподарств на наявність вибухонебезпечних предметів. Знайдені, зокрема, реактивні та артилерійські снаряди, гранатометні постріли, касетні елементи до «Граду», «Урагану», «Смерчу».
Волинські сапери на Чернігівщині очистили від реактивних снарядів 416 гектарів

Лише за минулий тиждень сапери ДСНС Волині виявили 24 вибухонебезпечних предмети, очистили 416 гектарів територій від залишків реактивних систем залпового вогню реактивних снарядів.
Волинські сапери на Чернігівщині очистили від реактивних снарядів 416 гектарів

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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