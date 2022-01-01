Росія випустила 7 ракет по Миколаєву





Про це Віталій Кім.



У зв'язку з цим він перервав інспекцію в районі і вже повертається до міста.



Проте куди саме влучили загарбники та чи є постраждалі, очільник області не уточнив.



До цього у місті та області була оголошена поітряна тривога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет.Про це повідомив голова Миколаївської ОВАУ зв'язку з цим він перервав інспекцію в районі і вже повертається до міста.Проте куди саме влучили загарбники та чи є постраждалі, очільник області не уточнив.До цього у місті та області була оголошена поітряна тривога.

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