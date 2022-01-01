Росія випустила 7 ракет по Миколаєву
Сьогодні, 12:15
Російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
У зв'язку з цим він перервав інспекцію в районі і вже повертається до міста.
Проте куди саме влучили загарбники та чи є постраждалі, очільник області не уточнив.
До цього у місті та області була оголошена поітряна тривога.
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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
У зв'язку з цим він перервав інспекцію в районі і вже повертається до міста.
Проте куди саме влучили загарбники та чи є постраждалі, очільник області не уточнив.
До цього у місті та області була оголошена поітряна тривога.
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