Росія випустила 7 ракет по Миколаєву

Росія випустила 7 ракет по Миколаєву
Російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У зв'язку з цим він перервав інспекцію в районі і вже повертається до міста.

Проте куди саме влучили загарбники та чи є постраждалі, очільник області не уточнив.

До цього у місті та області була оголошена поітряна тривога.

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Теги: ракетні удари. Миколаїв
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