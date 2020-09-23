22 червня Білорусь почала мобілізаційні навчання на кордоні з Україною





Про це йдеться у



Навчання відбуватимуться до 1 липня і, згідно з повідомленням, є плановими.



Вони проходять під керівництвом начальника головного організаційно-мобілізаційного управління – заступника начальника Генерального штабу Збройних сил.



Офіційна мета навчань – перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання щодо призначення.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні Волині з Білоруссю



"Під час проведення навчання відпрацьовуватимуться питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу. За час перебування на військових зборах із військовослужбовцями проведуть заняття", - йдеться у повідомленні.



У ході навчання передбачено виконання військовими комісаріатами "заходів щодо оповіщення та подання військовозобов'язаних на пункти відправлення до військових частин".



Після формування відповідних команд військовозобов'язані будуть відправлені за місцем проживання, таким чином буде перевірено контрольне сповіщення.



Для проведення оповіщення та збору військовозобов'язаних на пунктах відправки будуть розгорнуті відповідні пункти оповіщення та збору.



Для створення обстановки, наближеної до реальної, під час навчання сплановано участь підрозділів сил спеціальних операцій Збройних сил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони Білорусі 22 червня розпочало мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами Гомельської області, що межує з Україною.Про це йдеться у повідомленні МО Білорусі.Навчання відбуватимуться до 1 липня і, згідно з повідомленням, є плановими.Вони проходять під керівництвом начальника головного організаційно-мобілізаційного управління – заступника начальника Генерального штабу Збройних сил.Офіційна мета навчань – перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання щодо призначення."Під час проведення навчання відпрацьовуватимуться питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу. За час перебування на військових зборах із військовослужбовцями проведуть заняття", - йдеться у повідомленні.У ході навчання передбачено виконання військовими комісаріатами "заходів щодо оповіщення та подання військовозобов'язаних на пункти відправлення до військових частин".Після формування відповідних команд військовозобов'язані будуть відправлені за місцем проживання, таким чином буде перевірено контрольне сповіщення.Для проведення оповіщення та збору військовозобов'язаних на пунктах відправки будуть розгорнуті відповідні пункти оповіщення та збору.Для створення обстановки, наближеної до реальної, під час навчання сплановано участь підрозділів сил спеціальних операцій Збройних сил.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію