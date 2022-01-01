Двоє волинян вкрали з підприємства каністри з фермерською хімією вартістю майже на 150 тисяч
Сьогодні, 12:45
Днями до поліції надійшло повідомлення про викрадення каністр з речовинами для обробки культурних рослин. Зловмисники проникли у складське приміщення підприємства, пошкодивши вікно, та винесли звідти ємності. Сума завданих збитків склала 150 000 гривень.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Слідчо-оперативна група, що працювала на місці події, належним чином задокументувала факт правопорушення, провела огляд місця події та вилучила речові докази.
Під час оперативно-розшукових заходів співробітники відділу кримінальної поліції з’ясували, що до скоєння крадіжки причетні двоє мешканців Луцького району – 32 та 28 років, які діяли у змові. Викрадене вилучили.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває розслідування.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Слідчо-оперативна група, що працювала на місці події, належним чином задокументувала факт правопорушення, провела огляд місця події та вилучила речові докази.
Під час оперативно-розшукових заходів співробітники відділу кримінальної поліції з’ясували, що до скоєння крадіжки причетні двоє мешканців Луцького району – 32 та 28 років, які діяли у змові. Викрадене вилучили.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває розслідування.
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