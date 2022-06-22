Фотожурналіста Макса Левіна росіяни стратили після тортур, – ЗМІ

Олексія Чернишова російські солдати стратили під Києвом свідомо, ймовірно, після допитів і тортур.



Про це пише



Після візиту двох слідчих в Україну з 24 травня по 3 червня з метою розслідування смерті Макса Левіна під час окупації "Репортери без кордонів" оприлюднюють звіт із інформацією та доказами, які свідчать про те, що фотографа та його друга й охоронця стратили російські солдати в лісі під Києвом, можливо, після допитів і навіть тортур.



Тіла Левіна й Чернишова знайшли 1 квітня у лісі поблизу села Мощун, що за 20 км на північ від Києва. Двоє чоловіків були вбиті 13 березня.



Керівник слідчого відділу RSF Арно Фроже і французький військовий фоторепортер Патрік Шовель, який працював із Левіним на Донбасі в кінці лютого, понад тиждень збирали в Україні докази й підказки щодо обставин смерті Левіна.



Вони дійшли висновку, що Левіна і Чернишова холоднокровно стратили. Докази проти російських військ переконливі. Про це йдеться у звіті під назвою "Як російські війська стратили українського журналіста Макса Левіна".



На основі інформації та доказів, які вони зібрали, слідчі RSF змогли відновити події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Репортери без кордонів" вважають, що українського журналіста й фотографа Макса Левіна та його друга солдатаросійські солдати стратили під Києвом свідомо, ймовірно, після допитів і тортур.Про це пише Українська правда з посиланням на "Репортери без кордонів" (фр. Reporters sans frontières, RSF).Після візиту двох слідчих в Україну з 24 травня по 3 червня з метою розслідування смерті Макса Левіна під час окупації "Репортери без кордонів" оприлюднюють звіт із інформацією та доказами, які свідчать про те, що фотографа та його друга й охоронця стратили російські солдати в лісі під Києвом, можливо, після допитів і навіть тортур.Тіла Левіна й Чернишова знайшли 1 квітня у лісі поблизу села Мощун, що за 20 км на північ від Києва. Двоє чоловіків були вбиті 13 березня.Керівник слідчого відділу RSFі французький військовий фоторепортер, який працював із Левіним на Донбасі в кінці лютого, понад тиждень збирали в Україні докази й підказки щодо обставин смерті Левіна.Вони дійшли висновку, що Левіна і Чернишова холоднокровно стратили. Докази проти російських військ переконливі. Про це йдеться у звіті під назвою "Як російські війська стратили українського журналіста Макса Левіна".На основі інформації та доказів, які вони зібрали, слідчі RSF змогли відновити події.

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