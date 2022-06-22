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Фотожурналіста Макса Левіна росіяни стратили після тортур, – ЗМІ

Фотожурналіста Макса Левіна росіяни стратили після тортур, – ЗМІ
"Репортери без кордонів" вважають, що українського журналіста й фотографа Макса Левіна та його друга солдата Олексія Чернишова російські солдати стратили під Києвом свідомо, ймовірно, після допитів і тортур.

Про це пише Українська правда з посиланням на "Репортери без кордонів" (фр. Reporters sans frontières, RSF).

Після візиту двох слідчих в Україну з 24 травня по 3 червня з метою розслідування смерті Макса Левіна під час окупації "Репортери без кордонів" оприлюднюють звіт із інформацією та доказами, які свідчать про те, що фотографа та його друга й охоронця стратили російські солдати в лісі під Києвом, можливо, після допитів і навіть тортур.

Тіла Левіна й Чернишова знайшли 1 квітня у лісі поблизу села Мощун, що за 20 км на північ від Києва. Двоє чоловіків були вбиті 13 березня.

Керівник слідчого відділу RSF Арно Фроже і французький військовий фоторепортер Патрік Шовель, який працював із Левіним на Донбасі в кінці лютого, понад тиждень збирали в Україні докази й підказки щодо обставин смерті Левіна.

Вони дійшли висновку, що Левіна і Чернишова холоднокровно стратили. Докази проти російських військ переконливі. Про це йдеться у звіті під назвою "Як російські війська стратили українського журналіста Макса Левіна".

На основі інформації та доказів, які вони зібрали, слідчі RSF змогли відновити події.

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Теги: Росія, Україна, війна
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