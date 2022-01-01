Росія вночі перекинула озброєння до Білорусі





Про це



Моніторингова група зафіксувала нічний приліт в аеропорт Гомеля двох Іл-76МД ВКС РФ, імовірно з Пскова.



Перший із реєстраційним номером RF-76650 прилетів о 03:30 22 червня, а другий RA-78845 приземлився о 05:30.



"Літаки привезли до Білорусі не менше 16 ракет для зенітно-ракетних комплексів "С-300", а також, ймовірно, один ЗРПК "Панцир", - уточнюють у Telegram-каналі.



При цьому ракетні установки привезли до Білорусі без тягачів.



"Останні (типу БАЗ-6402) самостійно прибули в аеропорт Гомеля вчора, 21 червня, в районі 23:30. Показово, що коли тягачі проїжджали вул. Радянською в Гомелі, на всій вулиці цілеспрямовано гасили світло", - констатують у моніторинговій групі. .



Після розвантаження, за даними моніторингової групи, о 06:25 та 08:00 літаки відлетіли до Пскова. А техніка в районі 08:30 покинула аеропорт і вирушила у напрямку Речиці трасою М10.



Нагадаємо, Міністерство оборони Білорусі 22 червня





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія проводить перекидання озброєння до Білорусі. Вночі до Білорусі привезли нову партію ракетних установок для ЗРК "С-300" та один ЗРПК "Панцир".Про це пишуть у телеграм-каналі Беларускі Гаюн.Моніторингова група зафіксувала нічний приліт в аеропорт Гомеля двох Іл-76МД ВКС РФ, імовірно з Пскова.Перший із реєстраційним номером RF-76650 прилетів о 03:30 22 червня, а другий RA-78845 приземлився о 05:30."Літаки привезли до Білорусі не менше 16 ракет для зенітно-ракетних комплексів "С-300", а також, ймовірно, один ЗРПК "Панцир", - уточнюють у Telegram-каналі.При цьому ракетні установки привезли до Білорусі без тягачів."Останні (типу БАЗ-6402) самостійно прибули в аеропорт Гомеля вчора, 21 червня, в районі 23:30. Показово, що коли тягачі проїжджали вул. Радянською в Гомелі, на всій вулиці цілеспрямовано гасили світло", - констатують у моніторинговій групі. .Після розвантаження, за даними моніторингової групи, о 06:25 та 08:00 літаки відлетіли до Пскова. А техніка в районі 08:30 покинула аеропорт і вирушила у напрямку Речиці трасою М10.Нагадаємо, Міністерство оборони Білорусі 22 червня розпочало мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами Гомельської області, що межує з Україною . Навчання відбуватимуться до 1 липня.

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