Польський волонтер навчав медиків у Луцьку допомагати пораненим у бою. ВІДЕО

Польський волонтер навчав медиків у Луцьку допомагати пораненим у бою. ВІДЕО
Інструктор з парамедичного навчання, волонтер з Польщі Міхал Курджєл навчав медиків одного з луцьких шпиталів, як надавати медичну допомогу в умовах бою.

До навчання долучилися 24-ри медсестри і лікарі, – розповіла Суспільному виконувачка обов'язків керівника шпиталю Вікторія Савченко.

"Обрані ті лікарі, які входять у склад мобільних медичних бригад, які надають допомогу на виїзді, поза межами шпиталю. Ми будемо порівнювати і відпрацьовувати саме з нашими медичними інструментами. Не тільки польських колег, а й наших", – зазначила керівниця медзакладу.

Парамедик Міхал Курджєл розповів, що приїхав у Луцьк на волонтерських засадах: "навчаємо основам надавання медичної допомоги у ситуації загрози, тобто в умовах на передовій. Приводом мого приїзду стала війна в Україні і треба допомагати".
Польський волонтер навчав медиків у Луцьку допомагати пораненим у бою. ВІДЕО

Рентген-лаборант шпиталю Андрій Радченко вперше на навчаннях тактичної медицини, працює з інструктором.

Андрій Радченко розповів: свого часу 11 місяців брав участь в антитерористичній операції як фельдшер, але навички потрібно постійно вдосконалювати, бо це, з його слів, відрізняється від нинішньої щоденної роботи.

"У нас такого не було. Зробив рентген, людину відправив, а тут зовсім інше.У бойових діях людину віднесли і передали лікарю. Джгут наклали, знеболення дали, відтягнули хворого", – говорить медик.

Як розповіла польська волонтерка Анастасія Фіцак, яка допомагає польському колезі проводити навчання, курс з тактичної медицини триває щонайменше чотири години.
Польський волонтер навчав медиків у Луцьку допомагати пораненим у бою. ВІДЕО


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Теги: польський волонтер, Луцьк, парамедик
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