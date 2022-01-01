Польський волонтер навчав медиків у Луцьку допомагати пораненим у бою. ВІДЕО
Сьогодні, 14:11
Інструктор з парамедичного навчання, волонтер з Польщі Міхал Курджєл навчав медиків одного з луцьких шпиталів, як надавати медичну допомогу в умовах бою.
До навчання долучилися 24-ри медсестри і лікарі, – розповіла Суспільному виконувачка обов'язків керівника шпиталю Вікторія Савченко.
"Обрані ті лікарі, які входять у склад мобільних медичних бригад, які надають допомогу на виїзді, поза межами шпиталю. Ми будемо порівнювати і відпрацьовувати саме з нашими медичними інструментами. Не тільки польських колег, а й наших", – зазначила керівниця медзакладу.
Парамедик Міхал Курджєл розповів, що приїхав у Луцьк на волонтерських засадах: "навчаємо основам надавання медичної допомоги у ситуації загрози, тобто в умовах на передовій. Приводом мого приїзду стала війна в Україні і треба допомагати".
Рентген-лаборант шпиталю Андрій Радченко вперше на навчаннях тактичної медицини, працює з інструктором.
Андрій Радченко розповів: свого часу 11 місяців брав участь в антитерористичній операції як фельдшер, але навички потрібно постійно вдосконалювати, бо це, з його слів, відрізняється від нинішньої щоденної роботи.
"У нас такого не було. Зробив рентген, людину відправив, а тут зовсім інше.У бойових діях людину віднесли і передали лікарю. Джгут наклали, знеболення дали, відтягнули хворого", – говорить медик.
Як розповіла польська волонтерка Анастасія Фіцак, яка допомагає польському колезі проводити навчання, курс з тактичної медицини триває щонайменше чотири години.
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До навчання долучилися 24-ри медсестри і лікарі, – розповіла Суспільному виконувачка обов'язків керівника шпиталю Вікторія Савченко.
"Обрані ті лікарі, які входять у склад мобільних медичних бригад, які надають допомогу на виїзді, поза межами шпиталю. Ми будемо порівнювати і відпрацьовувати саме з нашими медичними інструментами. Не тільки польських колег, а й наших", – зазначила керівниця медзакладу.
Парамедик Міхал Курджєл розповів, що приїхав у Луцьк на волонтерських засадах: "навчаємо основам надавання медичної допомоги у ситуації загрози, тобто в умовах на передовій. Приводом мого приїзду стала війна в Україні і треба допомагати".
Рентген-лаборант шпиталю Андрій Радченко вперше на навчаннях тактичної медицини, працює з інструктором.
Андрій Радченко розповів: свого часу 11 місяців брав участь в антитерористичній операції як фельдшер, але навички потрібно постійно вдосконалювати, бо це, з його слів, відрізняється від нинішньої щоденної роботи.
"У нас такого не було. Зробив рентген, людину відправив, а тут зовсім інше.У бойових діях людину віднесли і передали лікарю. Джгут наклали, знеболення дали, відтягнули хворого", – говорить медик.
Як розповіла польська волонтерка Анастасія Фіцак, яка допомагає польському колезі проводити навчання, курс з тактичної медицини триває щонайменше чотири години.
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