Польський волонтер навчав медиків у Луцьку допомагати пораненим у бою. ВІДЕО

Міхал Курджєл навчав медиків одного з луцьких шпиталів, як надавати медичну допомогу в умовах бою.



До навчання долучилися 24-ри медсестри і лікарі, – розповіла Вікторія Савченко.



"Обрані ті лікарі, які входять у склад мобільних медичних бригад, які надають допомогу на виїзді, поза межами шпиталю. Ми будемо порівнювати і відпрацьовувати саме з нашими медичними інструментами. Не тільки польських колег, а й наших", – зазначила керівниця медзакладу.



Парамедик Міхал Курджєл розповів, що приїхав у Луцьк на волонтерських засадах: "навчаємо основам надавання медичної допомоги у ситуації загрози, тобто в умовах на передовій. Приводом мого приїзду стала війна в Україні і треба допомагати".



Рентген-лаборант шпиталю Андрій Радченко вперше на навчаннях тактичної медицини, працює з інструктором.



Андрій Радченко розповів: свого часу 11 місяців брав участь в антитерористичній операції як фельдшер, але навички потрібно постійно вдосконалювати, бо це, з його слів, відрізняється від нинішньої щоденної роботи.



"У нас такого не було. Зробив рентген, людину відправив, а тут зовсім інше.У бойових діях людину віднесли і передали лікарю. Джгут наклали, знеболення дали, відтягнули хворого", – говорить медик.



Як розповіла польська волонтерка Анастасія Фіцак, яка допомагає польському колезі проводити навчання, курс з тактичної медицини триває щонайменше чотири години.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інструктор з парамедичного навчання, волонтер з Польщінавчав медиків одного з луцьких шпиталів, як надавати медичну допомогу в умовах бою.До навчання долучилися 24-ри медсестри і лікарі, – розповіла Суспільному виконувачка обов'язків керівника шпиталю"Обрані ті лікарі, які входять у склад мобільних медичних бригад, які надають допомогу на виїзді, поза межами шпиталю. Ми будемо порівнювати і відпрацьовувати саме з нашими медичними інструментами. Не тільки польських колег, а й наших", – зазначила керівниця медзакладу.Парамедик Міхал Курджєл розповів, що приїхав у Луцьк на волонтерських засадах: "навчаємо основам надавання медичної допомоги у ситуації загрози, тобто в умовах на передовій. Приводом мого приїзду стала війна в Україні і треба допомагати".Рентген-лаборант шпиталювперше на навчаннях тактичної медицини, працює з інструктором.Андрій Радченко розповів: свого часу 11 місяців брав участь в антитерористичній операції як фельдшер, але навички потрібно постійно вдосконалювати, бо це, з його слів, відрізняється від нинішньої щоденної роботи."У нас такого не було. Зробив рентген, людину відправив, а тут зовсім інше.У бойових діях людину віднесли і передали лікарю. Джгут наклали, знеболення дали, відтягнули хворого", – говорить медик.Як розповіла польська волонтерка, яка допомагає польському колезі проводити навчання, курс з тактичної медицини триває щонайменше чотири години.

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