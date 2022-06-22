Суд продовжив арешт Медведчука до 9 серпня

Суд продовжив арешт Медведчука до 9 серпня
Суд продовжив до 9 серпня строк дії тримання під вартою кума президента Російської Федерації Володимира Путіна, народного депутата Віктора Медведчука.

Таке рішення ще 9 червня ухвалив слідчий суддя Личаківського районного суду Львова, повідомляє «Слово і діло».

«Клопотання задовольнити. Продовжити строк тримання під вартою без визначення розміру застави підозрюваному у кримінальному провадженні №22016130000000212 від 19 вересня 2016 року (Віктора Медведчука – ред.), який підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, терміном на 60 днів, тобто до 9 серпня 2022 року», – йдеться в ухвалі.

Нагадаємо, Медведчука затримала СБУ 12 квітня.

Обвинуваченому Медведчуку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

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Теги: Медведчук, арешт, суд
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