Медведчука спіймали в камуфляжі ЗСУ

Медведчука спіймали в камуфляжі ЗСУ
Президент Володимир Зеленський повідомив, що була проведена спецоперація із затримання народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" й кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це він написав у Фейсбуці, опублікувавши фото затриманого Медведчука в камуфляжі Збройних Сил України.

"Проведено спецоперацію завдяки СБУ.
Молодці! Деталі згодом.
Слава Україні!" - йдеться в дописі.

Деталі - згодом.

Медведчука спіймали в камуфляжі ЗСУ

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Теги: Медведчук, ОПЗЖ, кум Путіна, СБУ
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