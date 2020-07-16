Медведчука спіймали в камуфляжі ЗСУ

Володимир Зеленський повідомив, що була проведена спецоперація із затримання народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" й кума Путіна Віктора Медведчука.



Про це він



"Проведено спецоперацію завдяки СБУ.

Молодці! Деталі згодом.

Слава Україні!" - йдеться в дописі.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентповідомив, що була проведена спецоперація із затримання народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" й кума ПутінаПро це він написав у Фейсбуці, опублікувавши фото затриманого Медведчука в камуфляжі Збройних Сил України."Проведено спецоперацію завдяки СБУ.Молодці! Деталі згодом.Слава Україні!" - йдеться в дописі.Деталі - згодом.

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