Медведчука спіймали в камуфляжі ЗСУ
Сьогодні, 21:14
Президент Володимир Зеленський повідомив, що була проведена спецоперація із затримання народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" й кума Путіна Віктора Медведчука.
Про це він написав у Фейсбуці, опублікувавши фото затриманого Медведчука в камуфляжі Збройних Сил України.
"Проведено спецоперацію завдяки СБУ.
Молодці! Деталі згодом.
Слава Україні!" - йдеться в дописі.
Деталі - згодом.
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Про це він написав у Фейсбуці, опублікувавши фото затриманого Медведчука в камуфляжі Збройних Сил України.
"Проведено спецоперацію завдяки СБУ.
Молодці! Деталі згодом.
Слава Україні!" - йдеться в дописі.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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