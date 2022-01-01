Яку фінансову допомогу можуть отримати українські біженці в Європі





Про це пише



Фінансова допомога українцям в Польщі



Українці, які приїхали до Польщі через воєнні дії можуть отримувати матеріальну допомогу від ООН впродовж 3 місяців в розмірі 700 злотих, близько 146,5 євро на першу особу із сім'ї та по 610 злотих або 128 євро на наступних чотирьох людей.



Обов'язковою умовою отримання цих коштів є перетин польсько-українського кордону, а не в'їзд в Польщу через треті країни.PESEL чи банківський рахунок мати не обов'язково. Для отримання грошей, потрібно заповнити відповідну форму та зустрітися з представником програми. При собі мати документ, що підтверджує особу і надати відбитки пальців. Гроші повинні надійти через 7 днів, зняти їх можна буде в банкоматі.



Скільки платять українським біженцям в Чехії



Одноразово всім біженцям в Чехії виділяється допомога в розмірі 5 тис. крон (184 євро). Перша виплата буде надана автоматично всім після пред'явлення паспорту. Якщо біженець доведе, що перебуває в тяжкому матеріальному становищі, то може повторно звертатися за допомогою у такому ж розмірі на термін не більший ніж наступні 5 місяців. Тобто, загалом, біженець з України отримує право на шість гуманітарних допомог по 5000 крон (через пів року біженці зможуть отримувати державну допомогу, але уже в рамках стандартної соціальної допомоги).



Якщо отримати одноразову допомогу можна готівкою, то, щоб отримати допомогу на термін до 5 місяців, потрібно буде відкрити рахунок в чеському банку. Подати заяву на тримання цієї допомоги в можна в електронному вигляді через додаток www.mpsv.cz або в будь-якому офісі Центру зайнятості Чеської Республіки за місцем проживання.



Людям у віці 65 плюс, які не мають права на пенсію держава виплачуватиме по 5 тис. крон.



Матеріальна допомога українським біженцям в Словаччині



Українці у Словаччині можуть розраховувати на щомісячні виплати близько 68,8 євро на людину. Ті біженці, що мають від 1 до 4 дітей будуть отримувати 130,9 євро, а якщо у сім'ї більше 4-х дітей - 241 євро допомоги.



Скільки матеріальної допомоги виплачують українським біженцям в Німеччині



Якщо біженець з України не мешкає у гуртожитку, наданим соціальними службами та не отримує речової допомоги, соціальні служби будуть платити протягом перших 18 місяців:



• дорослому якщо він проживає окремо 367 євро на місяць,

• якщо проживає з чоловіком чи дружиною - по 330 євро.

• дорослі громадяни до 25 років, що проживають з батьками отримуватимуть по 294 євро.

• на підлітка віком 14-17 років 326 євро,

• на дитину віком від 6 до 14 років - 326 євро,

• на дитину до шести років - 249 євро на місяць.



Заява на отримання соціальної допомоги біженцям подається до Sozialamt - відомства із соціальних питань при громаді проживання.



Якщо тимчасовий захист буде подовжено, біженець отримуватиме вищі виплати, такі, які отримують соціально незахищені та довгостроково безробітні жителі Німеччини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мільйонам українців через війну довелося залишити країну та шукати притулок у найближчих європейських країнах. У зв'язку із цим громадяни України можуть отримати фінансову допомогу.Про це пише ТСН Українці, які приїхали до Польщі через воєнні дії можуть отримувати матеріальну допомогу від ООН впродовж 3 місяців в розмірі 700 злотих, близько 146,5 євро на першу особу із сім'ї та по 610 злотих або 128 євро на наступних чотирьох людей.Обов'язковою умовою отримання цих коштів є перетин польсько-українського кордону, а не в'їзд в Польщу через треті країни.PESEL чи банківський рахунок мати не обов'язково. Для отримання грошей, потрібно заповнити відповідну форму та зустрітися з представником програми. При собі мати документ, що підтверджує особу і надати відбитки пальців. Гроші повинні надійти через 7 днів, зняти їх можна буде в банкоматі.Одноразово всім біженцям в Чехії виділяється допомога в розмірі 5 тис. крон (184 євро). Перша виплата буде надана автоматично всім після пред'явлення паспорту. Якщо біженець доведе, що перебуває в тяжкому матеріальному становищі, то може повторно звертатися за допомогою у такому ж розмірі на термін не більший ніж наступні 5 місяців. Тобто, загалом, біженець з України отримує право на шість гуманітарних допомог по 5000 крон (через пів року біженці зможуть отримувати державну допомогу, але уже в рамках стандартної соціальної допомоги).Якщо отримати одноразову допомогу можна готівкою, то, щоб отримати допомогу на термін до 5 місяців, потрібно буде відкрити рахунок в чеському банку. Подати заяву на тримання цієї допомоги в можна в електронному вигляді через додаток www.mpsv.cz або в будь-якому офісі Центру зайнятості Чеської Республіки за місцем проживання.Людям у віці 65 плюс, які не мають права на пенсію держава виплачуватиме по 5 тис. крон.Українці у Словаччині можуть розраховувати на щомісячні виплати близько 68,8 євро на людину. Ті біженці, що мають від 1 до 4 дітей будуть отримувати 130,9 євро, а якщо у сім'ї більше 4-х дітей - 241 євро допомоги.Якщо біженець з України не мешкає у гуртожитку, наданим соціальними службами та не отримує речової допомоги, соціальні служби будуть платити протягом перших 18 місяців:• дорослому якщо він проживає окремо 367 євро на місяць,• якщо проживає з чоловіком чи дружиною - по 330 євро.• дорослі громадяни до 25 років, що проживають з батьками отримуватимуть по 294 євро.• на підлітка віком 14-17 років 326 євро,• на дитину віком від 6 до 14 років - 326 євро,• на дитину до шести років - 249 євро на місяць.Заява на отримання соціальної допомоги біженцям подається до Sozialamt - відомства із соціальних питань при громаді проживання.Якщо тимчасовий захист буде подовжено, біженець отримуватиме вищі виплати, такі, які отримують соціально незахищені та довгостроково безробітні жителі Німеччини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію