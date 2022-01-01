Подолав понад три тисячі кілометрів: іспанець самотужки на мотоциклі привіз на Волинь медикаменти

Іспанець на своєму мотоциклі привіз в Україну медикаменти. У супроводі волинських патрульних доставив допомогу в одну із лікарень області.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.Сьогодні, 12 квітня, на одному із стаціонарних постів до патрульних звернувся громадянин Іспанії, який самотужки приїхав в Україну на мотоциклі.Чоловік розповів, що привіз українцям допомогу у вигляді медикаментів.Зауважують, що іноземець рухався 5 діб на своєму мотоциклі та подолав понад 3 тисячі кілометрів, аби допомогти українцям у ці важкі часи.Громадянин не знав, куди саме відвезти багаж, тож звернувся до патрульних. Згодом у супроводі поліцейських доставив допомогу в одну із лікарень області.Також патрульні щиро подякували громадянину Іспанії за допомогу та підтримку.