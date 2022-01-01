У Маріуполі підтвердили хімічну атаку на місто
Сьогодні, 19:00
Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов підтвердив інформацію про хімічну атаку російських військ на місто.
Про це заступник мера розповів у коментарі ВВС Україна.
"Ми не можемо надати більш детальну інформацію. Але у нас є підтвердження від військових, що це сталося", – коротко сказав Орлов.
Видання з посиланням на медиків зазначає, що у всіх постраждалих були однакові симптоми: почервоніння обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в районі глотки, слизових ділянок очей, задуха. Зараз усі постраждалі перебувають у задовільному стані.
Нагадаємо, вчора, 11 квітня, росіяни скинули на Маріуполь невідому отруту.
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Про це заступник мера розповів у коментарі ВВС Україна.
"Ми не можемо надати більш детальну інформацію. Але у нас є підтвердження від військових, що це сталося", – коротко сказав Орлов.
Видання з посиланням на медиків зазначає, що у всіх постраждалих були однакові симптоми: почервоніння обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в районі глотки, слизових ділянок очей, задуха. Зараз усі постраждалі перебувають у задовільному стані.
Нагадаємо, вчора, 11 квітня, росіяни скинули на Маріуполь невідому отруту.
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