У Маріуполі підтвердили хімічну атаку на місто

У Маріуполі підтвердили хімічну атаку на місто
Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов підтвердив інформацію про хімічну атаку російських військ на місто.

Про це заступник мера розповів у коментарі ВВС Україна.

"Ми не можемо надати більш детальну інформацію. Але у нас є підтвердження від військових, що це сталося", – коротко сказав Орлов.

Видання з посиланням на медиків зазначає, що у всіх постраждалих були однакові симптоми: почервоніння обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в районі глотки, слизових ділянок очей, задуха. Зараз усі постраждалі перебувають у задовільному стані.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, росіяни скинули на Маріуполь невідому отруту.

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Теги: Маріуполь, війна, окупанти, хімічна атака
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