У Маріуполі підтвердили хімічну атаку на місто

Сергій Орлов підтвердив інформацію про хімічну атаку російських військ на місто.



Про це заступник мера розповів у коментарі



"Ми не можемо надати більш детальну інформацію. Але у нас є підтвердження від військових, що це сталося", – коротко сказав Орлов.



Видання з посиланням на медиків зазначає, що у всіх постраждалих були однакові симптоми: почервоніння обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в районі глотки, слизових ділянок очей, задуха. Зараз усі постраждалі перебувають у задовільному стані.



Нагадаємо, вчора, 11 квітня,



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