Штайнмаєр хотів приїхати у Київ, але Зеленський відмовився його приймати, – Bild

Франк-Вальтер Штайнмаєр хоче приїхати до Києва разом з урядовими делегаціями з інших країн ЄС. Але президент України Володимир Зеленський нібито не хоче з ним зустрічатися через тісні зв'язки Штайнмаєра з Росією.



Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на джерела з українських урядових кіл, передає



За даними видання Штайнмаєр планував відвідати Україну разом з іншими урядовими делегаціями європейських країн 13 квітня. Але президент Зеленський нібито зараз не хоче зустрічатися зі Штайнмаєром у Києві. Іншим політикам ЄС дозволено приїхати.



Причиною цьому, як вказує Bild, є тісні зв'язки Штайнмаєра з росією в останні роки. На посаді міністра закордонних справ він мав тісні контакти, зокрема, з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим.



Окрім того, Штайнмаєр був великим прихильником проєктом російського газопроводу «Північний потік-2» та вважається архітектором дружньої політики уряду Німеччини щодо Росії.

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