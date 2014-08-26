Путін заявив, що переговори з Україною зайшли в глухий кут

Володимир Путін заявив, що після зустрічі у Стамбулі та звірств росіян у Бучі переговори з Україною знову зайшли у глухий кут.



Про це повідомив Путін на спільній із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком пресконференції 12 квітня, пише



"Ми вийшли на певний рівень домовленостей у Стамбулі, які полягали в тому, що гарантії безпеки для України – а українська сторона виговорює собі дуже жорсткі гарантії безпеки – не поширяться на територію Криму, Севастополя та Донбасу", - сказав Путін.



Потім, за словами президента країни-агресора, Росія нібито почала створювати умови для "продовження договірного процесу", а натомість зіткнулися з нібито "провокацією в Бучі".



"І що найголовніше – українська сторона відійшла від своїх домовленостей у Стамбулі. Тепер уже вимоги безпеки – це одне, а питання регулювання відносин щодо Криму, Севастополя та Донбасу виносяться за межі цих домовленостей. Тобто знову повернулися в тупикову для себе та для всіх нас ситуацію", - сказав Путін.



Путін також додав, що нібито 11 квітня йому "сказали, що українська сторона щось змінила в позиції щодо переговорів", але подробиць він поки що не знає.

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