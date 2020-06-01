Нацрада внесла в реєстр першу сотню державних зрадників

Нацрада внесла в реєстр першу сотню державних зрадників
Національне агентство з питань запобігання корупції та громадська організація "Рух ЧЕСНО" оприлюднили список імен українських діячів, визнаних зрадниками.

Про це повідомляє Нацрада з питань телебачення та радіомовлення на сторінці у Facebook.

Серед них 73 особи - політики, 13 - представники правоохоронних органів, 13 – медійники і 1 суддя. У реєстрі зібрані дані про колаборантів із 14 областей України.

Із представників медіасфери до реєстру внесені:

Кирило Вишинський, Ігор Гужва, Сніжана Єгорова, Андрій Єрмолаєв, Світлана Крюкова, Гліб Ляшенко, Оксана Марченко, Олеся Мєдвєдєва, Діана Панченко, Михайло Погребинський, Володимир Рогов, Олексій Романов, Олександр Семченко.

Перед тим, як внести особу до цього списку «Рух Чесно» перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації він активно співпрацює з правоохоронними органами і громадськими організаціями.
Загалом у реєстрі чотири категорії осіб: політики, судді та юристи, медійники і правоохоронні органи. ГО «Рух Чесно» продовжує шукати колаборантів і закликає усіх, хто має таку інформацію, ділитися нею.

Інформацію про всіх учасників списку можна переглянути тут.

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Теги: Нацрада, державні зрадники
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