Дружини російських загарбників закликають ґвалтувати українок





Про це йдеться у телефонній розмові окупанта із дружиною,



Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.



«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там», – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.Про це йдеться у телефонній розмові окупанта із дружиною, інформують в СБУ.Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там», – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.

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