Дружини російських загарбників закликають ґвалтувати українок

Дружини російських загарбників закликають ґвалтувати українок
Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.

Про це йдеться у телефонній розмові окупанта із дружиною, інформують в СБУ.

Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.

«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там», – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.


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Теги: зґвалтування, російську окупанти, СБУ
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