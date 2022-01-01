Дружини російських загарбників закликають ґвалтувати українок
Сьогодні, 17:28
Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.
Про це йдеться у телефонній розмові окупанта із дружиною, інформують в СБУ.
Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.
«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там», – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.
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Про це йдеться у телефонній розмові окупанта із дружиною, інформують в СБУ.
Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.
«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там», – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.
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