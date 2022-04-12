Лукашенко назвав різанину у Бучі «спецоперацією англійців»

Лукашенко назвав різанину у Бучі «спецоперацією англійців»
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що різанина у Бучі, яку влаштували російські військові – це спецоперація англійців".

Про це сказав Лукашенко під час брифінгу з Путіним, пише УП.

"Це як у Бучі… Ми якраз обговорювали цю політику – всі кричать, ну треба було запровадити черговий пакет (санкцій – ред.), нам це відомо. Ми докладно обговорювали їхню психологічну спецоперацію, яку провели англійці. Якби тільки з військовою операцією Росія хоч трохи запізнилася, то по території Росії готувалися завдати, як вони вважали, нищівного удару, і по сусідніх областях", - сказав Лукашенко.

Лукашенко також повторив тезу Путіна, що війна в Україні була неминучою.

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Теги: Лукашенко, Птуін, Буча, різанина, війна
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