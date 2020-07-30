Волинь отримала від ЮНІСЕФ великий гуманітарний вантаж

Волинь отримала від дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) великий гуманітарний вантаж з ліками та виробами медичного призначення для пологових будинків.Про це повідомляють у Координаційному штабі при Волинській ОВА.Після сортування та обліку допомога буде спрямована до закладів охорони материнства і дитинства.Очікується гуманітарний вантаж з Франції – 100 тонн насіннєвої картоплі елітних сортів, яку буде роздано особистим селянським господарствам.Розселили 611 внутрішніх переселенців. Загалом з початку війни в області прийняли 55 тисяч вимушено переміщених осіб. Наразі додатково можна розмістити ще до 6 тисяч людей.Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх надати, звертайтеся за телефонами:+380 66 657 09 15,(0332) 778 211.