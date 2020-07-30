Волинь отримала від ЮНІСЕФ великий гуманітарний вантаж

Волинь отримала від ЮНІСЕФ великий гуманітарний вантаж
Волинь отримала від дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) великий гуманітарний вантаж з ліками та виробами медичного призначення для пологових будинків.

Про це повідомляють у Координаційному штабі при Волинській ОВА.

Після сортування та обліку допомога буде спрямована до закладів охорони материнства і дитинства.

Очікується гуманітарний вантаж з Франції – 100 тонн насіннєвої картоплі елітних сортів, яку буде роздано особистим селянським господарствам.

Розселили 611 внутрішніх переселенців. Загалом з початку війни в області прийняли 55 тисяч вимушено переміщених осіб. Наразі додатково можна розмістити ще до 6 тисяч людей.

Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх надати, звертайтеся за телефонами:

+380 66 657 09 15,

(0332) 778 211.

Фото ілюстративне.

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Теги: ЮНІСЕФ, Волинь, гуманітарний вантаж
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