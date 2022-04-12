У Маріуполі загинуло понад 10 тисяч мирних жителів

У Маріуполі загинуло понад 10 тисяч мирних жителів
Під час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло понад 10 тисяч мирних жителів. При цьому цифра ще може збільшитися вдвічі.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, пише видання Слово і Діло з посиланням на AP.

«Мер українського портового міста Маріуполь заявив у понеділок, що понад 10 000 мирних жителів загинули під час російської облоги міста, і що кількість загиблих може перевищити 20 000, на тлі того, як тижні атак і поневірянь залишають трупи маріупольців «встеляти вулиці килимами», - йдеться у повідомленні.

Бойченко підтвердив, що російські сили привезли до Маріуполя пересувні крематорії, щоб позбавитися трупів жертв блокади. За його словами, російські сили доставили багато тіл до величезного торгового центру, де є складські приміщення та холодильники.

«Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба, і ці тіла спалюють», - сказав він.

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Теги: Маріуполь, загиблі жителі
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