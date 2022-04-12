У Маріуполі загинуло понад 10 тисяч мирних жителів
Сьогодні, 15:45
Під час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло понад 10 тисяч мирних жителів. При цьому цифра ще може збільшитися вдвічі.
Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, пише видання Слово і Діло з посиланням на AP.
«Мер українського портового міста Маріуполь заявив у понеділок, що понад 10 000 мирних жителів загинули під час російської облоги міста, і що кількість загиблих може перевищити 20 000, на тлі того, як тижні атак і поневірянь залишають трупи маріупольців «встеляти вулиці килимами», - йдеться у повідомленні.
Бойченко підтвердив, що російські сили привезли до Маріуполя пересувні крематорії, щоб позбавитися трупів жертв блокади. За його словами, російські сили доставили багато тіл до величезного торгового центру, де є складські приміщення та холодильники.
«Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба, і ці тіла спалюють», - сказав він.
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Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, пише видання Слово і Діло з посиланням на AP.
«Мер українського портового міста Маріуполь заявив у понеділок, що понад 10 000 мирних жителів загинули під час російської облоги міста, і що кількість загиблих може перевищити 20 000, на тлі того, як тижні атак і поневірянь залишають трупи маріупольців «встеляти вулиці килимами», - йдеться у повідомленні.
Бойченко підтвердив, що російські сили привезли до Маріуполя пересувні крематорії, щоб позбавитися трупів жертв блокади. За його словами, російські сили доставили багато тіл до величезного торгового центру, де є складські приміщення та холодильники.
«Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба, і ці тіла спалюють», - сказав він.
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