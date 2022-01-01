Волинська бригада отримала нові тепловізори

Волинська бригада отримала нові тепловізори
Сьогодні, 12 квітня, для волинської 14 ОМБр передали нові тепловізори.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Оптико-електронні прилади отримають Князівські воїни, які перебувають на передовій.

"Завдяки цьому приладу визначити ворожу ціль вночі буде легше. Тож жоден окупант не заховається від наших бійців. Віримо в українських захисників та спільно наближаємо перемогу", - написав Юрій Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тепловізори, 14 ОМБр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Маріуполі загинуло понад 10 тисяч мирних жителів
Сьогодні, 15:45
Лучанин за продаж амфетаміну 6 років проведе за ґратами
Сьогодні, 15:33
Волинська бригада отримала нові тепловізори
Сьогодні, 15:11
Жителі Київщини зможуть повернутися додому до кінця травня
Сьогодні, 14:57
Зеленський розповів парламенту Литви про зґвалтування дітей та дівчат російськими окупантами
Сьогодні, 14:39
Схожі новини
Військові 14 ОМБр показали захоплені в окупантів трофеї. ФОТО Військові 14 ОМБр показали захоплені в окупантів трофеї. ФОТО
10 березень, 23:51
«Рубають, рубають, рубають», – Арестович про волинську бригаду «Рубають, рубають, рубають», – Арестович про волинську бригаду
05 березень, 01:31
Волинські воїни показали, як знищують російських окупантів. ВІДЕО Волинські воїни показали, як знищують російських окупантів. ВІДЕО
28 лютий, 21:49
Волинський резервіст паралімпійської збірної України придбав для 14 ОМБР акумулятор Волинський резервіст паралімпійської збірної України придбав для 14 ОМБР акумулятор
28 лютий, 03:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь отримала від ЮНІСЕФ великий гуманітарний вантаж
Сьогодні, 16:21
 0
Арештували волинянина, який заборгував майже 53 тисячі аліментів
Сьогодні, 16:05
 0
У Маріуполі загинуло понад 10 тисяч мирних жителів
Сьогодні, 15:45
 0
Лучанин за продаж амфетаміну 6 років проведе за ґратами
Сьогодні, 15:33
 0
Волинська бригада отримала нові тепловізори
Сьогодні, 15:11
 0
Медіа
відео
1/8