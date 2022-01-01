Волинська бригада отримала нові тепловізори
Сьогодні, 15:11
Сьогодні, 12 квітня, для волинської 14 ОМБр передали нові тепловізори.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Оптико-електронні прилади отримають Князівські воїни, які перебувають на передовій.
"Завдяки цьому приладу визначити ворожу ціль вночі буде легше. Тож жоден окупант не заховається від наших бійців. Віримо в українських захисників та спільно наближаємо перемогу", - написав Юрій Погуляйко.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Оптико-електронні прилади отримають Князівські воїни, які перебувають на передовій.
"Завдяки цьому приладу визначити ворожу ціль вночі буде легше. Тож жоден окупант не заховається від наших бійців. Віримо в українських захисників та спільно наближаємо перемогу", - написав Юрій Погуляйко.
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