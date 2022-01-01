Волинська бригада отримала нові тепловізори





Про це Юрій Погуляйко.



Оптико-електронні прилади отримають Князівські воїни, які перебувають на передовій.



"Завдяки цьому приладу визначити ворожу ціль вночі буде легше. Тож жоден окупант не заховається від наших бійців. Віримо в українських захисників та спільно наближаємо перемогу", - написав Юрій Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 квітня, для волинської 14 ОМБр передали нові тепловізори.Про це повідомив голова Волинської ОВАОптико-електронні прилади отримають Князівські воїни, які перебувають на передовій."Завдяки цьому приладу визначити ворожу ціль вночі буде легше. Тож жоден окупант не заховається від наших бійців. Віримо в українських захисників та спільно наближаємо перемогу", - написав Юрій Погуляйко.

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