Зеленський розповів парламенту Литви про зґвалтування дітей та дівчат російськими окупантами

Президентвиступив зі зверненням до парламенту Литви. Він розповів про випадки зґвалтувань українських жінок та дітей.Про це пише ТСН."Зафіксовані сотні випадків згвалтувань, зокрема неповнолітніх дівчат, зовсім маленьких дітей... І навіть немовля! Про це просто страшно зараз говорити. Але це - правда, але це було.Встановлена навіть ця особа, цей російський вояка Бичков із Пскова. Десантник чи спецпризначенець, який відправляв товаришам це відео. Відео того, що він робить з немовлям. Як він знущається з немовляти! Ось такий російський військовий. "Захисник" дітей. Ось така "спецоперація", яку спланували в Москві. Ось така історія боротьби за "русский мир". Ось з таким тепер буде асоціюватись російська армія, російські десантники. Із Пскова. Згвалтування немовляти...Російські пропагандисти мабуть вже почали це виправдовувати. Мабуть скажуть, як завжди, що цього не було, а якщо було – то це був захист "російськомовних". І цей злочин – як і кожен такий злочин – залишиться на відповідальності в тому числі й пропагандистів. Зокрема тих, хто виховує таких десантників. Зі Пскова", - сказав президент.Володимир Зеленський додав, що зараз йому цікаво, як на такі вчинки своїх військовослужбовців реагують у Міноборони РФ."Як зараз міністр оборони Російської Федерації та інші автори цієї "спецоперації" оцінюють її ось такі результати? Після ось навіть таких злочинів. Після ось навіть такого "подвигу" російського солдата Бичкова? Може, російський міністр оборони запросить таких псковських десантників для захисту своїх дітей та онуків до себе додому? Чи не захоче цього шановний пан міністр?Впевнений, побоїться", - сказав Зеленський.