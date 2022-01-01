Зеленський розповів парламенту Литви про зґвалтування дітей та дівчат російськими окупантами

Зеленський розповів парламенту Литви про зґвалтування дітей та дівчат російськими окупантами
Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до парламенту Литви. Він розповів про випадки зґвалтувань українських жінок та дітей.

Про це пише ТСН.

"Зафіксовані сотні випадків згвалтувань, зокрема неповнолітніх дівчат, зовсім маленьких дітей... І навіть немовля! Про це просто страшно зараз говорити. Але це - правда, але це було.
Встановлена навіть ця особа, цей російський вояка Бичков із Пскова. Десантник чи спецпризначенець, який відправляв товаришам це відео. Відео того, що він робить з немовлям. Як він знущається з немовляти! Ось такий російський військовий. "Захисник" дітей. Ось така "спецоперація", яку спланували в Москві. Ось така історія боротьби за "русский мир". Ось з таким тепер буде асоціюватись російська армія, російські десантники. Із Пскова. Згвалтування немовляти...

Російські пропагандисти мабуть вже почали це виправдовувати. Мабуть скажуть, як завжди, що цього не було, а якщо було – то це був захист "російськомовних". І цей злочин – як і кожен такий злочин – залишиться на відповідальності в тому числі й пропагандистів. Зокрема тих, хто виховує таких десантників. Зі Пскова", - сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що зараз йому цікаво, як на такі вчинки своїх військовослужбовців реагують у Міноборони РФ.

"Як зараз міністр оборони Російської Федерації та інші автори цієї "спецоперації" оцінюють її ось такі результати? Після ось навіть таких злочинів. Після ось навіть такого "подвигу" російського солдата Бичкова? Може, російський міністр оборони запросить таких псковських десантників для захисту своїх дітей та онуків до себе додому? Чи не захоче цього шановний пан міністр?
Впевнений, побоїться", - сказав Зеленський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, парламент Литви, згвалтування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський розповів парламенту Литви про зґвалтування дітей та дівчат російськими окупантами
Сьогодні, 14:39
Депутатка Луцькради створює корисні солодощі, а весь прибуток спрямовує на армію. ФОТО
Сьогодні, 14:27
Євген Клопотенко готуватиме «борщ єднання» у закладі луцького ресторатора у Польщі
Сьогодні, 14:11
На Волині очікують сильних заморозків
Сьогодні, 13:50
У Луцьку чоловіку встромили ніж у спину
Сьогодні, 13:43
Схожі новини
Зеленський виступив перед парламентом Південної Кореї Зеленський виступив перед парламентом Південної Кореї
11 квітень, 12:51
Росія досі стверджує, що не бомбардувала жоден цивільний об'єкт в Україні, – Зеленський Росія досі стверджує, що не бомбардувала жоден цивільний об'єкт в Україні, – Зеленський
11 квітень, 00:37
«Це зло, яке не має меж», – Зеленський про ракетний обстріл мирного населення у Краматорську «Це зло, яке не має меж», – Зеленський про ракетний обстріл мирного населення у Краматорську
08 квітень, 13:03
«Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилося нічого людського», – Зеленський «Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилося нічого людського», – Зеленський
08 квітень, 00:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський розповів парламенту Литви про зґвалтування дітей та дівчат російськими окупантами
Сьогодні, 14:39
 0
Депутатка Луцькради створює корисні солодощі, а весь прибуток спрямовує на армію. ФОТО
Сьогодні, 14:27
 0
Євген Клопотенко готуватиме «борщ єднання» у закладі луцького ресторатора у Польщі
Сьогодні, 14:11
 0
На Волині очікують сильних заморозків
Сьогодні, 13:50
 0
У Луцьку чоловіку встромили ніж у спину
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8