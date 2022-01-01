Євген Клопотенко готуватиме «борщ єднання» у закладі луцького ресторатора у Польщі
Сьогодні, 14:11
13 квітня у Польщі розпочинається культурний благодійний проєкт «Український борщ єднання». У Варшаві шеф-кухар Євген Клопотенко буде готувати борщ у сіті-кафе луцького ресторатора Романа Хорзова URBAN TASTE.
Про це захід інформують у Фейсбук.
Мета такого проєкту:
• зібрати кошти для 10 тисяч продуктових наборів українцям в критичних точках України та тих, які тимчасово змушені покинути свої домівки або переїхати через втрату житла;
• підтримати українських виробників у час війни, адже продуктові набори будуть закуповуватися саме в них;
• популяризувати українську культуру та український борщ;
• привертути додаткову увагу світової спільноти та ЗМІ до війни та її наслідків в Україні, обʼєднати людей для допомоги українцям.
Дійство відбувається у рамках проєкту Міжнародного штабу допомоги українцям разом з ГО «Інститут культури України».
Стартує кулінарний проєкт з Польщі на запрошення «Товариства Друзів України в Варшаві» й за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.
Він відбудеться завтра, 13 квітня, о 15:00 у ресторані Urban Taste, Warzszawa ul. Ogrodowa 1A.
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Про це захід інформують у Фейсбук.
Мета такого проєкту:
• зібрати кошти для 10 тисяч продуктових наборів українцям в критичних точках України та тих, які тимчасово змушені покинути свої домівки або переїхати через втрату житла;
• підтримати українських виробників у час війни, адже продуктові набори будуть закуповуватися саме в них;
• популяризувати українську культуру та український борщ;
• привертути додаткову увагу світової спільноти та ЗМІ до війни та її наслідків в Україні, обʼєднати людей для допомоги українцям.
Дійство відбувається у рамках проєкту Міжнародного штабу допомоги українцям разом з ГО «Інститут культури України».
Стартує кулінарний проєкт з Польщі на запрошення «Товариства Друзів України в Варшаві» й за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.
Він відбудеться завтра, 13 квітня, о 15:00 у ресторані Urban Taste, Warzszawa ul. Ogrodowa 1A.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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