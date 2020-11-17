Депутатка Луцькради створює корисні солодощі, а весь прибуток спрямовує на армію. ФОТО

Депутатка Луцької міської радивиготовляє пастилу – корисні солодощі із фруктів – а виручені кошти спрямовує на виготовлення сухих борщів для військових.Про свою волонтерську роботу Ірина Колковська розповілаДепутатка зауважує, що, як і всі, з перших днів повномасштабної війни включилася у волонтерську роботу.«Спочатку це була різна координація, пошук необхідних речей для військових та людей, які постраждали від війни, отримання фур із гуманітарною допомогою з-за кордону тощо. Це була дуже різностороння робота, і через деякий час я зрозуміла, що краще буде зосередитися на більш вузькому напрямку. Також за цей період я побачила, що є великий запит на сухпайки для військових – різноманітні супи, борщі, каші швидкого приготування, батончики, тобто їжа, яка є поживною, смачною, легкою, швидкою в приготуванні та тривалого зберігання. І подумала: у мене в «Марципані» є сушарки, які я можу задіяти для допомоги військовим», – розповідає Ірина Колковська.«Марципан» – це невеличкий бізнес із виробництва натуральних солодощів із фруктів, ягід, горіхів та сухофруктів, який Ірина Колковська створила ще до війни. Основний продукт виробництва – це пастила різноманітних смаків і форм подачі.«У кінці березня я вирішила, що ми можемо спрямовувати весь чистий прибуток з продажу пастили на виготовлення сухих борщів. Від доходу з продажу ми віднімаємо лише вартість сировини, упаковки, комунальних послуг та мінімальну зарплату працівників виробництва», – додає Ірина.Каже, коли почали процес сушіння овочів для борщів, то побачили, що це досить тривалий процес. Наприклад, усушка буряка відбувається в 14 разів, тому зрозуміли, що для того, аби насушити достатню кількість продукції, потребують допомоги.«Так до нашої команди приєдналися мої рідні та четверо подруг та друзів з домашнім сушарками. Сьогодні ми вже маємо висушені продукти, щоб скласти 400 порцій борщів, і до кінця тижня вони будуть запаковані та відправлені військовим. Особливість наших борщів в тому, що вони будуть з м'ясом, а також не потребують варіння, достатньо просто залити кип'ятком. Крім приготування борщів, за попередній місяць надіслали ще декілька тисяч гривень на амуніцію для конкретних військових», – зауважує Ірина Колковська.Є два способи підтримати роботу команди, а, отже, і військових, для яких працює проєкт:1. Купувати пастилу для особистого споживання або на подарунки (а весь чистий дохід використають на приготування сухих страв).2. Замовляти пастилу у вигляді батончиків на перекуси для військових. Ви можете відправляти їх самостійно на передову або доручити зробити це команді «Марципану».Батончики пастили – це смачний, багатий фруктовими вуглеводами та вітамінами перекус. Один батончик пастили вагою 20 грамів – це 100 грамів фруктового пюре.Контакти для замовлення: 063 982 4940 Ірина