На Волині очікують сильних заморозків
Сьогодні, 13:50
Вночі та вранці 14-17 квітня у Волинській області області та в Луцьку синоптики передають сильні заморозки.
Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Як зазначають синоптики, очікують від 0° до -5°С.
Рівень небезпеки – ІІ-помаранчевий.
Додамо, що в Україні цього тижня очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом. Синоптики також попереджають про сильні пориви вітру. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.
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Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Як зазначають синоптики, очікують від 0° до -5°С.
Рівень небезпеки – ІІ-помаранчевий.
Додамо, що в Україні цього тижня очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом. Синоптики також попереджають про сильні пориви вітру. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.
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Коментарі 1
А погодні сайти показують у ці числа плюс (і вночі). Звідки ваше видання бере дані? Шаман шаманить? Дайте посилання. Завчасно дякую.
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