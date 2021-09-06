На Волині очікують сильних заморозків





Про це



Як зазначають синоптики, очікують від 0° до -5°С.



Рівень небезпеки – ІІ-помаранчевий.



Додамо, що в Україні цього тижня очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом. Синоптики також попереджають про сильні пориви вітру. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі та вранці 14-17 квітня у Волинській області області та в Луцьку синоптики передають сильні заморозки.Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Як зазначають синоптики, очікують від 0° до -5°С.Рівень небезпеки – ІІ-помаранчевий.Додамо, що в Україні цього тижня очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом. Синоптики також попереджають про сильні пориви вітру. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію