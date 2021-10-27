У Луцьку чоловіку встромили ніж у спину
Сьогодні, 13:43
Вчора, 11 квітня, біля оглядового майданчика у Луцьку, чоловіку нанесли ножове проникаюче поранення у спину.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
ТОРівці прибули на місце події та поспілкувалися з потерпілим, який вказав на осіб, котрі це могли зробити. Також на місці працювали медики.
Поліцейські встановили всіх учасників події та викликали на місце слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
ТОРівці прибули на місце події та поспілкувалися з потерпілим, який вказав на осіб, котрі це могли зробити. Також на місці працювали медики.
Поліцейські встановили всіх учасників події та викликали на місце слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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