У Луцьку чоловіку встромили ніж у спину

У Луцьку чоловіку встромили ніж у спину
Вчора, 11 квітня, біля оглядового майданчика у Луцьку, чоловіку нанесли ножове проникаюче поранення у спину.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

ТОРівці прибули на місце події та поспілкувалися з потерпілим, який вказав на осіб, котрі це могли зробити. Також на місці працювали медики.

Поліцейські встановили всіх учасників події та викликали на місце слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

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Теги: патрульні, встромив ніж, чоловік, поранення, Луцьк
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