У Луцьку чоловіку встромили ніж у спину





Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.



ТОРівці прибули на місце події та поспілкувалися з потерпілим, який вказав на осіб, котрі це могли зробити. Також на місці працювали медики.



Поліцейські встановили всіх учасників події та викликали на місце слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 11 квітня, біля оглядового майданчика у Луцьку, чоловіку нанесли ножове проникаюче поранення у спину.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.ТОРівці прибули на місце події та поспілкувалися з потерпілим, який вказав на осіб, котрі це могли зробити. Також на місці працювали медики.Поліцейські встановили всіх учасників події та викликали на місце слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

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