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Окупанти розстріляли цілу родину в авто на Київщині: трьох жінок і двох дітей

Окупанти розстріляли цілу родину в авто на Київщині: трьох жінок і двох дітей
Біля Макарова окупанти розстріляли родину: загинуло троє жінок та двоє дітей.

Про це повідомляє поліція Київщини.

На автодорозі поблизу села Гавронщина Бучанського району поліцейські Київщини виявили розстріляний російськими військовими легковий автомобіль.

Як з’ясувалось, в середині березня під час наступу агресора місцеві жителі намагалися евакуюватися, але дорогою їх розстріляли окупанти. На місці загинули двоє дітей, 2-річний хлопчик та 14-річний підліток, а також жінки 30-ти, 50-ти та 70-ти років.
Окупанти розстріляли цілу родину в авто на Київщині: трьох жінок і двох дітей

Чоловіку, який був за кермом, вдалося вижити. З тяжкими пораненнями водій був госпіталізований.

Поліція Київщини продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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