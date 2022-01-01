Окупанти розстріляли цілу родину в авто на Київщині: трьох жінок і двох дітей





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На автодорозі поблизу села Гавронщина Бучанського району поліцейські Київщини виявили розстріляний російськими військовими легковий автомобіль.



Як з’ясувалось, в середині березня під час наступу агресора місцеві жителі намагалися евакуюватися, але дорогою їх розстріляли окупанти. На місці загинули двоє дітей, 2-річний хлопчик та 14-річний підліток, а також жінки 30-ти, 50-ти та 70-ти років.



Чоловіку, який був за кермом, вдалося вижити. З тяжкими пораненнями водій був госпіталізований.



Поліція Київщини продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля Макарова окупанти розстріляли родину: загинуло троє жінок та двоє дітей.Про це повідомляє поліція Київщини На автодорозі поблизу села Гавронщина Бучанського району поліцейські Київщини виявили розстріляний російськими військовими легковий автомобіль.Як з’ясувалось, в середині березня під час наступу агресора місцеві жителі намагалися евакуюватися, але дорогою їх розстріляли окупанти. На місці загинули двоє дітей, 2-річний хлопчик та 14-річний підліток, а також жінки 30-ти, 50-ти та 70-ти років.Чоловіку, який був за кермом, вдалося вижити. З тяжкими пораненнями водій був госпіталізований.Поліція Київщини продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів.

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