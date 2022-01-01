Заборонити російську музику на радіо та ТВ: у Раді зареєстрували законопроєкт





Відповідний законопроєкт зареєстрували в Верховній Раді, пише



Заборона на російську музику стосуватиметься також і на її виконання громадянами і резидентами держави-агресора.



Такі треки не можна буде почути:



на радіо і телебаченні;

в розважальних закладах;

в громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників);

в закладах освіти, закладах культури та відпочинку;

в готельному та ресторанному бізнесі;

в кінотеатрах;

в громадському просторі.

Також пропонується збільшити квоти української музики у радіоефірі музичних радіостанцій та музичних телеканалів – до 50%. Нині ця частка становить 35% від загального обсягу пісень впродовж доби.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народні депутати України хочуть заборонити російську музику на радіо та телебаченні. Обмеження пропонують ввести не чекаючи на закінчення війни.Відповідний законопроєкт зареєстрували в Верховній Раді, пише ТСН Заборона на російську музику стосуватиметься також і на її виконання громадянами і резидентами держави-агресора.Такі треки не можна буде почути:на радіо і телебаченні;в розважальних закладах;в громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників);в закладах освіти, закладах культури та відпочинку;в готельному та ресторанному бізнесі;в кінотеатрах;в громадському просторі.Також пропонується збільшити квоти української музики у радіоефірі музичних радіостанцій та музичних телеканалів – до 50%. Нині ця частка становить 35% від загального обсягу пісень впродовж доби.Нагадаємо, що депутати Волинської обласної ради підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. За таке рішення під час сесійного засідання 20 грудня проголосували 34 депутати Волиньради.

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