Волинянка здобула золоту медаль на міжнародному турнірі з боксу





Про це



У румунському місті Тигру-Муреші пройшов міжнародний турнір з боксу серії Golden Belt. Змагання були присвячені пам’яті румунського олімпійського чемпіона Ніколае Лінка.



Українські спортсмени за його підсумками здобули 11 нагород. Серед переможців — Тетяна Коб (вагова категорія до 52 кг).



На рахунку ковельчанки чимало спортивних досягнень. Тетяна – учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, переможниця і багаторазова призерка чемпіонатів Європи, неодноразова чемпіонка України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельчанка Тетяна Коб здобула “золото” на міжнародному турнірі з боксу.Про це повідомили Ковельській міській раді.У румунському місті Тигру-Муреші пройшов міжнародний турнір з боксу серії Golden Belt. Змагання були присвячені пам’яті румунського олімпійського чемпіона Ніколае Лінка.Українські спортсмени за його підсумками здобули 11 нагород. Серед переможців — Тетяна Коб (вагова категорія до 52 кг).На рахунку ковельчанки чимало спортивних досягнень. Тетяна – учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, переможниця і багаторазова призерка чемпіонатів Європи, неодноразова чемпіонка України.

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