Волинянка здобула золоту медаль на міжнародному турнірі з боксу

Волинянка здобула золоту медаль на міжнародному турнірі з боксу
Ковельчанка Тетяна Коб здобула “золото” на міжнародному турнірі з боксу.

Про це повідомили Ковельській міській раді.

У румунському місті Тигру-Муреші пройшов міжнародний турнір з боксу серії Golden Belt. Змагання були присвячені пам’яті румунського олімпійського чемпіона Ніколае Лінка.

Українські спортсмени за його підсумками здобули 11 нагород. Серед переможців — Тетяна Коб (вагова категорія до 52 кг).

На рахунку ковельчанки чимало спортивних досягнень. Тетяна – учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, переможниця і багаторазова призерка чемпіонатів Європи, неодноразова чемпіонка України.

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Теги: Волинь, Ковель, спорт, бокс
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