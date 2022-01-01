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Росія планує теракти на своїй території, щоб звинуватити у цьому Україну, – розвідка

Росія планує теракти на своїй території, щоб звинуватити у цьому Україну, – розвідка
Ворог планує теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов.

«Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму», - йдеться у повідомленні.

Буданов переконаний: провальне виконання плану з мобілізації в Росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше його консолідувати проти українців.

«Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину «звірств українських націоналістів». Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення», підкреслив начальник ГУР.

«Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Білгородській і Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп», додав Буданов. На його думку, дуже символічно, що правління Путіна почалося з гебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні. А тепер, схоже, воно закінчується тими ж методами.

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Теги: Росія, Україна, війна
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