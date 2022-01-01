«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата

Денис Топчій із дружиною Анною

Денис із дочкою у День міста Бучі, у її руках - татова подяка від міського голови

Майже півтора року тому редакціязаочно познайомилася із волонтеркоюТоді жінка шукала знайомих волинянина, який опинився за тисячу кілометрів від дому у безпорадному стані. Видання допомагало жінці інформаційно, і, на щастя,, хоч він і виявився сиротою із дуже складною долею.Нещодавно соцмережі пані Лілії, волонтерки, яка раніше допомагала шукати людей, із якими зник зв'язок, зарясніли повідомленнями про власне горе – розшук рідного брата. У перші дні повномасштабної війни чоловік зник поблизу міста Буча, міста, яке тепер у всього цивілізованого світу асоціюється із звірствами рашистів, катуваннями та масовими вбивствами.На жаль, дива не сталося… І через 39 днів надії, віри та молитов Дениса знайшли вбитим просто посеред дороги на в’їзді у Ворзель (селище за 5 кілометрів від Бучі).Страшну і вкрай болісну історію про втрату брата Лілія Ярошевська розповілаДенису Топчію було 34 роки. Він народився у Донецькій області, а після школи поїхав до тітки у місто Буча. Тут і залишився жити та працювати.У 2017-му одружився. Кохана дружинаподарувала йому двох діток – Улянку і Нікіту. Минулого року восени Денис нарешті купив власне помешкання – будинок у селі Мироцьке, що недалеко від Бучі. Тож сім’я переїхала у довгоочікуваний власний дім. Здавалося, нарешті є усе для щасливого життя.Але щастя було дуже недовгим. Бої за Бучу і навколишні села розпочалися у перші дні російського вторгнення. Не стало світла, газу та води.Денис дуже хотів вступити у тероборону. Але так і не встиг.Через 4 дні від початку війни він вирішив поїхати за їжею і водою для дітей у Бучу. Дружина Анна просилася їхати з ним, довго не пускала в дорогу, але характер узяв верх і чоловік відправився у пошуках їжі для дітей.Автівка не завелася, тому він поїхав на мотоциклі. Як виявилося згодом, вирушив у свою останню дорогу.«28 лютого, приблизно о 12 годині, дня він виїхав і більше живим ми його не бачили. Ми поширювали інформацію про пошук, люди масово робили репости. Але ніхто нічого не знав. Згодом знайшлися свідки, які бачили, що хлопця на мотоциклі вбили, але згодом з’ясувалося, що то не Денис. Вбитого опізнали родичі.. 39 днів пошуків нічого не дали. Ми вірили, що він живий, що він у полоні», – розповідає Лілія Ярошевська.Але, як тільки Збройні Сили України звільнили Бучу, двоюрідний брат Лілії та Дениса поїхав на його пошуки і, на жаль, знайшов його мертвим.Без тата залишилися 4-річна Уляна і її 2-річний братик. Їхня мама Анна та вся родина не можуть оговтатися від горя.«Я зараз перебуваю у Чехії. Сюди я забрала і дружину та дітей Дениса. Про його загибель нам повідомила мама. У цей момент земля зникла під ногами, а сердце розірвалось на шматочки. В голові лунало одне питання «Як?». 39 днів мій братик лежав на трасі вбитий, поки ми жили надіями.Судмедексперт висновком засвідчив, що брат помер одразу. Його вбили поблизу блокпосту, який облаштували російські військові. Люди ще не знали тоді, на які звірства вони здатні і їхали, а їх просто вбивали», - розповідає сестра загиблого.Дружина Дениса Анна Топчій 10 квітня опублікувала на своїй сторінці відео, яке зняв журналіст Денис Казанський. На ньому - страшні кадри із місця вбивства Дениса та інших мешканців на в'їзді у Ворзель.«Горіти вам в пеклі, хто зробив це з моїм чоловіком», – написала жінка.Дениса Топчія похоронили на бучанському кладовищі у суботу, 10 квітня, на 41 день після смерті у закритій труні та у військовій формі. Похорон оплатило керівництво фірми, на якій працював Денис, за що цим людям вдячна згорьована родина.Лілія Ярошевська додає: «Похорон відбувся по-людськи, як він того заслуговував. Але як далі жити, ми поки не розуміємо»…Наразі жінка готує документи для заяви до Європейського суду з прав людини щодо вбивства її брата російськими окупантами.