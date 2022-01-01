Від ворожого обстрілу на війні загинув герой з Волині
Сьогодні, 11:47
Безжальна війна забрала життя нововолинця Олександра Тарасенка.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"З перших днів березня він мужньо захищав нашу Батьківщину. Загинув у наслідок ворожого обстрілу. В Нововолинську залишилася дружина і двоє синів. Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"З перших днів березня він мужньо захищав нашу Батьківщину. Загинув у наслідок ворожого обстрілу. В Нововолинську залишилася дружина і двоє синів. Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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