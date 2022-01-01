Від ворожого обстрілу на війні загинув герой з Волині

Олександра Тарасенка.



Про це Борис Карпус.



Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"З перших днів березня він мужньо захищав нашу Батьківщину. Загинув у наслідок ворожого обстрілу. В Нововолинську залишилася дружина і двоє синів. Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Безжальна війна забрала життя нововолинцяПро це повідомив Нововолинський міський головаІнформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації."З перших днів березня він мужньо захищав нашу Батьківщину. Загинув у наслідок ворожого обстрілу. В Нововолинську залишилася дружина і двоє синів. Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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