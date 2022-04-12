Інформацію про хімзброю в Маріуполі перевіряють, могли бути фосфорні боєприпаси, – Ганна Маляр





Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, пише



"Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було). Можемо про попередні дані говорити, є припущення, що, це швидше фосфорні боєприпаси, можливо, були. Остаточна офіційна інформація буде пізніше", - йдеться у повідомленні.



При цьому Маляр наголосила, що ризик застосування хімічної зброї Росією існує і він доволі високий.



Нагадаємо, що ввечері 11 квітня з'явилося повідомлення, що російські окупанти

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військове керівництво України наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами в Маріуполі.Про це повідомила заступниця міністра оборонив ефірі національного телемарафону, пише Українська правда "Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було). Можемо про попередні дані говорити, є припущення, що, це швидше фосфорні боєприпаси, можливо, були. Остаточна офіційна інформація буде пізніше", - йдеться у повідомленні.При цьому Маляр наголосила, що ризик застосування хімічної зброї Росією існує і він доволі високий.Нагадаємо, що ввечері 11 квітня з'явилося повідомлення, що російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження. Як повідомив лідер "Азова" Андрій Білецький, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці полку "Азов".

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