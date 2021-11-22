У Луцьку настоятеля монастиря спіймали п'яним за кермом у комендантську годину. ВІДЕО

У Луцьку після 23 години учора, 11 квітня, патрульні затримали п`яним за кермом настоятеля монастиря 12-ти апостолів Володимир-Волинської єпархії ПЦУ(ігумена Трофима).Відео інциденту опублікував юристЯк доброволець чоловік на час війни бере участь у патрулюванні міста у комендантську годину разом із патрульною поліцією.Священник відмовився від проходження тесту на стан алкогольного спянінння на місці і не поїхав в наркодиспансер, а також не підписав протокол.У пресслужбі патрульної поліції області підтвердили, що такий випадок був пізно увечері 11 квітня. Чоловік їхав під час дії комендантської години. Відмовився від проходження тесту на стан сп'яніння. На нього склали адміністративний матеріал за статтею 130 КУпАП ( Керування у стані сп'яніння). Машину доставили на спецмайданчик.Нагадаємо, віднедавна на Волиніта інших військових формувань.Щоправда, юрист Артур Мартиросян пояснив, щоДля цього потрібне безпосередньо рішення командира якоїсь військової частини. Без такого рішення автомобіль не може бути забраний, запевняє юрист.Процедура така: патрульні, зловивши п’яного водія, складають на нього протокол і направляють у суд. Автомобіль відразу везуть на штрафмайданчик та інформують адміністрацію. Ті ж – військових.«Військові мають вирішити, чи потрібні їм взагалі такі автомобілі, бо, наприклад, якщо затримати цивільний «Мерседес», «БМВ», напевно, вони можуть бути не дуже у пригоді. Куди на ньому їхати? У нього дороге обслуговування і так далі», – пояснив Артур Мартіросян.Автомобілі, які не потрібні військовим, віддадуть власникам. А ті, що поїдуть на передову, каже юрист, мусять попередньо оцінити.«Запрошується оцінщик, який має провести, визначити обов’язкову вартість цього майна, тому що закон не передбачає, що таке майно вилучається безкоштовно. Воно вилучається оплатно… Після того, як закінчиться воєнний стан, буде два способи: або будуть оплачувати, або якщо автомобіль є, він буде повертатися, тоді оплата не буде проводитися», – наголошує він.