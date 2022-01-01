На війні загинув волинянин Олександр Мартинюк

Олександр Мартинюк із села Поступель, що на Ратнівщині.



Про це Любов Борисюк на своїй сторінці у фейсбуці.



Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"Сумна звістка огорнула наше село Поступель. В бою за рідну землю, за дружину, за дітей, за рідних загинув у страшній війні Мартинюк Олександр! Він з перших днів війни пішов захищати Батьківщину добровольцем! Словами не передати біль втрати! Співчуваємо рідним, дружині, діткам!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях з агресором загинувіз села Поступель, що на Ратнівщині.Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації."Сумна звістка огорнула наше село Поступель. В бою за рідну землю, за дружину, за дітей, за рідних загинув у страшній війні Мартинюк Олександр! Він з перших днів війни пішов захищати Батьківщину добровольцем! Словами не передати біль втрати! Співчуваємо рідним, дружині, діткам!" - йдеться в повідомленні.щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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