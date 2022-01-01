На війні загинув волинянин Олександр Мартинюк
Сьогодні, 09:16
У боях з агресором загинув Олександр Мартинюк із села Поступель, що на Ратнівщині.
Про це повідомила Любов Борисюк на своїй сторінці у фейсбуці.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Сумна звістка огорнула наше село Поступель. В бою за рідну землю, за дружину, за дітей, за рідних загинув у страшній війні Мартинюк Олександр! Він з перших днів війни пішов захищати Батьківщину добровольцем! Словами не передати біль втрати! Співчуваємо рідним, дружині, діткам!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомила Любов Борисюк на своїй сторінці у фейсбуці.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Сумна звістка огорнула наше село Поступель. В бою за рідну землю, за дружину, за дітей, за рідних загинув у страшній війні Мартинюк Олександр! Він з перших днів війни пішов захищати Батьківщину добровольцем! Словами не передати біль втрати! Співчуваємо рідним, дружині, діткам!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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