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На війні загинув волинянин Олександр Мартинюк

На війні загинув волинянин Олександр Мартинюк
У боях з агресором загинув Олександр Мартинюк із села Поступель, що на Ратнівщині.

Про це повідомила Любов Борисюк на своїй сторінці у фейсбуці.

Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

"Сумна звістка огорнула наше село Поступель. В бою за рідну землю, за дружину, за дітей, за рідних загинув у страшній війні Мартинюк Олександр! Він з перших днів війни пішов захищати Батьківщину добровольцем! Словами не передати біль втрати! Співчуваємо рідним, дружині, діткам!" - йдеться в повідомленні.
На війні загинув волинянин Олександр Мартинюк

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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