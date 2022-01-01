Росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровщині
Сьогодні, 08:43
У ніч проти 12 квітня російські окупанти ракетами вдарили по Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно: маємо дві атаки з повітря по Синельниківському району на межі Запорізької та Донецької областей. Одна ракета влучила в старий млин: внаслідок прильоту в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Лукашук, наразі ворожої техніки та окупаційних військ на території області немає.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно: маємо дві атаки з повітря по Синельниківському району на межі Запорізької та Донецької областей. Одна ракета влучила в старий млин: внаслідок прильоту в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Лукашук, наразі ворожої техніки та окупаційних військ на території області немає.
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