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Росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровщині

Росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровщині
У ніч проти 12 квітня російські окупанти ракетами вдарили по Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно: маємо дві атаки з повітря по Синельниківському району на межі Запорізької та Донецької областей. Одна ракета влучила в старий млин: внаслідок прильоту в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Лукашук, наразі ворожої техніки та окупаційних військ на території області немає.


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Теги: Росія, Україна, війна
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