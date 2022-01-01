Росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровщині





Про це Микола Лукашук.



"Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно: маємо дві атаки з повітря по Синельниківському району на межі Запорізької та Донецької областей. Одна ракета влучила в старий млин: внаслідок прильоту в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.



Як зазначив Лукашук, наразі ворожої техніки та окупаційних військ на території області немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 12 квітня російські окупанти ракетами вдарили по Дніпропетровщині.Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради"Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно: маємо дві атаки з повітря по Синельниківському району на межі Запорізької та Донецької областей. Одна ракета влучила в старий млин: внаслідок прильоту в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.Як зазначив Лукашук, наразі ворожої техніки та окупаційних військ на території області немає.

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