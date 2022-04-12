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Ніч у регіонах: ракетний удар по Хмельниччині, бої на Херсонщині

Ніч у регіонах: ракетний удар по Хмельниччині, бої на Херсонщині
За ніч на 12 квітня росіяни вдарили ракетою по Хмельниччині, а також постійно обстрілювали артилерією Луганську область.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на дані ОВА.

Ситуація в регіонах станом на 8.00

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині.

Хмельницька: вночі під час "Повітряної тривоги" відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт на території Хмельницької області.

В результаті сталася пожежа, яку вже ліквідовано. Жертв нема.

Харків: окупанти продовжують обстріли цивільного населення. Росіяни із реактивних систем залпового вогню почали розкидати по місту міни уповільненої дії. Увечері обстріляли 16-поверхівку. За ніч і день обстрілів в області більше 30 постраждалих серед цивільного на населення, 8 загинули. Кількість ще встановлюється.

По області тривають бої в Ізюмському напрямку. Також були обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури в Балаклії, Дергачівському, Чугуївському районах.

Луганщина: постійні артобстріли усієї території. Вчора найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська.

У Лисичанську – один загиблий чоловік, ще три особи поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів. Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.

На Донеччині в Очеретинській ВА приблизно з 4 ранку розпочалися обстріли майже по всій лінії в районі сел Новоселівка-3, Красногорівка, Водяне, Пески.

Авдіївська ВА: Обстріли тривають по всій лінії навколо міста, поодинокі прильоти в стару частину міста. На даний час інформації про постраждалих та загиблих не надходило.

На Херсонщині: тривають бойові дії та обстріли на територіях неподалік Дніпропетровщини та Миколаївщини. Є постраждалі, інформація уточнюється. Область перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Без електроенергії наразі перебуває 106 населених пунктів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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