За ніч на Волині виявили 4 п`яних водіїв
Сьогодні, 10:51
Волинські патрульні за ніч 12 квітня виявили чотирьох водіїв, які керували у стані сп'яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час патрулювання в період дії комендантської години патрульні виявили автомобіль Mercedes-Benz 308, водій якого рухався одним із найбільших проспектів Луцька.
44-річний водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці події це підтвердив — 0,90 проміле, що в 4 рази перевищує допустиму норму.
Іншого керманича виявили в районі 55-го мікрорайону. Тут водій BMW 520 з ознаками алкогольного сп'яніння відмовився від проходження огляду на місці події та в медзакладі. Однак все одно понесе відповідальність.
Також патрульні виявили водія Ford Focus, який рухався однією з центральних вулиць міста у стані алкогольного сп'яніння.
45-річний керманич пройшов огляд на місці зупинки. Результат — 1,52 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму. До того ж водій сів за кермо у стані сп'яніння вже вдруге за рік.
Порушника цієї ночі також виявили патрульні у місті Ковелі. Водій Mercedes-Benz ML63 пройшов огляд на визначення стану сп'яніння на місці події. Результат — 1,65 проміле, що в 8 разів перевищує допустиму норму.
На порушників склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автівки доставили на спецмайданчики.
Далі рішення у справах визначатиме суд.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час патрулювання в період дії комендантської години патрульні виявили автомобіль Mercedes-Benz 308, водій якого рухався одним із найбільших проспектів Луцька.
44-річний водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці події це підтвердив — 0,90 проміле, що в 4 рази перевищує допустиму норму.
Іншого керманича виявили в районі 55-го мікрорайону. Тут водій BMW 520 з ознаками алкогольного сп'яніння відмовився від проходження огляду на місці події та в медзакладі. Однак все одно понесе відповідальність.
Також патрульні виявили водія Ford Focus, який рухався однією з центральних вулиць міста у стані алкогольного сп'яніння.
45-річний керманич пройшов огляд на місці зупинки. Результат — 1,52 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму. До того ж водій сів за кермо у стані сп'яніння вже вдруге за рік.
Порушника цієї ночі також виявили патрульні у місті Ковелі. Водій Mercedes-Benz ML63 пройшов огляд на визначення стану сп'яніння на місці події. Результат — 1,65 проміле, що в 8 разів перевищує допустиму норму.
На порушників склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автівки доставили на спецмайданчики.
Далі рішення у справах визначатиме суд.
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Коментарі 1
А чому серед п"яниць немає водіїв на "тавріях" і "жигулях"..Напевно тому, що вони в зоні бойових дій. Владо, Вам двійка.
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