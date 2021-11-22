За ніч на Волині виявили 4 п`яних водіїв

За ніч на Волині виявили 4 п`яних водіїв
Волинські патрульні за ніч 12 квітня виявили чотирьох водіїв, які керували у стані сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Під час патрулювання в період дії комендантської години патрульні виявили автомобіль Mercedes-Benz 308, водій якого рухався одним із найбільших проспектів Луцька.

44-річний водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці події це підтвердив — 0,90 проміле, що в 4 рази перевищує допустиму норму.

Іншого керманича виявили в районі 55-го мікрорайону. Тут водій BMW 520 з ознаками алкогольного сп'яніння відмовився від проходження огляду на місці події та в медзакладі. Однак все одно понесе відповідальність.

Також патрульні виявили водія Ford Focus, який рухався однією з центральних вулиць міста у стані алкогольного сп'яніння.
45-річний керманич пройшов огляд на місці зупинки. Результат — 1,52 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму. До того ж водій сів за кермо у стані сп'яніння вже вдруге за рік.

Порушника цієї ночі також виявили патрульні у місті Ковелі. Водій Mercedes-Benz ML63 пройшов огляд на визначення стану сп'яніння на місці події. Результат — 1,65 проміле, що в 8 разів перевищує допустиму норму.

На порушників склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автівки доставили на спецмайданчики.

Далі рішення у справах визначатиме суд.

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Теги: Волинь, водії, алкоголь
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Коментарі 1
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А чому серед п"яниць немає водіїв на "тавріях" і "жигулях"..Напевно тому, що вони в зоні бойових дій. Владо, Вам двійка.
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