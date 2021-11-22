За ніч на Волині виявили 4 п`яних водіїв

Волинські патрульні за ніч 12 квітня виявили чотирьох водіїв, які керували у стані сп'яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Під час патрулювання в період дії комендантської години патрульні виявили автомобіль Mercedes-Benz 308, водій якого рухався одним із найбільших проспектів Луцька.44-річний водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці події це підтвердив — 0,90 проміле, що в 4 рази перевищує допустиму норму.Іншого керманича виявили в районі 55-го мікрорайону. Тут водій BMW 520 з ознаками алкогольного сп'яніння відмовився від проходження огляду на місці події та в медзакладі. Однак все одно понесе відповідальність.Також патрульні виявили водія Ford Focus, який рухався однією з центральних вулиць міста у стані алкогольного сп'яніння.45-річний керманич пройшов огляд на місці зупинки. Результат — 1,52 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму. До того ж водій сів за кермо у стані сп'яніння вже вдруге за рік.Порушника цієї ночі також виявили патрульні у місті Ковелі. Водій Mercedes-Benz ML63 пройшов огляд на визначення стану сп'яніння на місці події. Результат — 1,65 проміле, що в 8 разів перевищує допустиму норму.На порушників склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автівки доставили на спецмайданчики.Далі рішення у справах визначатиме суд.