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Росіяни скинули на Маріуполь невідому отруту

Росіяни скинули на Маріуполь невідому отруту
Приблизно о 21 годині 11 квітня російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

Про це йдеться у повідомленнях "Азову" та Маріупольської міськради в Telegram.

"Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України сьогодні, 11 квітня, повідомляв про можливість застосування хімічної зброї проти українських військових, що тримають оборону маріупольської "Азовсталі".

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Теги: Маріуполь, хімічна зброя
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