Росіяни скинули на Маріуполь невідому отруту

Приблизно о 21 годині 11 квітня російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.Про це йдеться у повідомленнях "Азову" та Маріупольської міськради в Telegram."Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України сьогодні, 11 квітня, повідомляв про