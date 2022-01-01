Росіяни скинули на Маріуполь невідому отруту
Сьогодні, 22:31
Приблизно о 21 годині 11 квітня російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.
Про це йдеться у повідомленнях "Азову" та Маріупольської міськради в Telegram.
"Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.
У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України сьогодні, 11 квітня, повідомляв про можливість застосування хімічної зброї проти українських військових, що тримають оборону маріупольської "Азовсталі".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленнях "Азову" та Маріупольської міськради в Telegram.
"Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.
У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України сьогодні, 11 квітня, повідомляв про можливість застосування хімічної зброї проти українських військових, що тримають оборону маріупольської "Азовсталі".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку попрощалися із двома Героями. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Коментарі 0
Останні новини
На потреби ЗСУ на Волині перерахували ще понад 148 тисяч застави
Сьогодні, 23:00
Росіяни скинули на Маріуполь невідому отруту
Сьогодні, 22:31
Волинські прикордонники розповіли, до яких махінацій вдаються українці для виїзду до Польщі
Сьогодні, 22:14
За день внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 3 людини, ще 8 поранені
Сьогодні, 22:05
Медіа