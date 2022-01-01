Росія хоче застосувати хімзброю проти бійців, що тримають оборону маріупольської «Азовсталі»

Російсько-окупаційні сили хочуть застосувати хімічну зброю проти українських військових, які тримають оборону маріупольської «Азовсталі».Про це повідомилипри РНБО України та Уповноважена Верховної Ради України з прав людиниІнформують, зокрема, що бойовик самопроголошеної «ДНР»заявляє, що українські військові в Маріуполі залишилися на території місцевих заводів. За словами ватажка бойовиків, в районі «Азовсталі» заблоковані не менше як 1 500 військових України.Басурін же заявив, що штурмувати підземні укріплення «Азовсталі» в Маріуполі немає сенсу, тому потрібно «звернутися до хімічних військ».«Брати цей об'єкт штурмом сенсу немає. Тому що можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат як таких не зазнає. Тому зараз треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи і входи. В принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір», — заявив він.За даними Центру протидії дезінформації, окупанти на тлі цієї заяви почали проведення дезінформаційної кампанії з дискредитації ЗСУ, що базується на фейку про застосування українськими військовими хімічної зброї.Однак українські військові повною мірою виконують приписи, передбачені Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення, ратифікованою Україною.Наголошуємо, що Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення, яку росія ратифікувала в 1997 році, встановила зобов’язання для всіх держав ніколи, за жодних умов не застосовувати хімічну зброю та не проводити будь-яких військових підготувань до застосування хімічної зброї. Її використання є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.Омбудсменка Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, з проханням врахувати ці факти потенційного воєнного злочину окупантів в Україні.