Добрі новини від ВолиньPost за 11 квітня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 21:25
Сорок сьома доба війни минає, а ми продовжуємо боротися і працювати. І, звісно, на інформаційному фронті – не без добрих новин.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про успіхи нашої армії і про тих неймовірних людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.
Понеділок, 11 квітня
Окупанти в Україні втратили майже 20 тисяч осіб
Добра статистика для кожного українця! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 19 500 осіб,
танків ‒ 725 од,
бойових броньованих машин ‒ 1923 од,
артилерійських систем – 347 од,
РСЗВ - 111 од,
засоби ППО - 55 од,
літаків – 154 од,
гелікоптерів – 137 од,
автомобільної техніки - 1387 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119.
Спеціальна техніка - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
На Волині оформили перше авто, ввезене за законом про «нульове» розмитнення
Вітаємо з придбаним «Мерседесом»! На Волині оформили першу в Україні автівку, власник якої скористався пільгами щодо звільнення від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизу.
Луцький центр допомоги ЗСУ за період війни зібрав понад 15 мільйонів гривень
Люди - ви неймовірні! 15 407 386,97 гривень надійшло лише на картки.
"Авто (7 шт просто подарованих!), целокс, турнікети, тепловізори, продукти харчування, тактичний одяг, медикаменти (фурами!). Тому ми у штабі вирішили орієнтовно підрахували, що ця допомога еквівалентна сумі - 46 300 000 грн! Ці цифри вражають! І ми щиро вдячну кожному та кожній за цей внесок!" - написала волонтерка Ольга Валянік.
На Волині роблять енергетичні набори для української армії. ВІДЕО
Ще одна чудова ініціатива від наших волонтерів. Працівники Волинського центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства без вихідних роблять вітамінні набори для бійців. Кладуть туди інгредієнти, які мають високу енергетичну цінність та поживні речовини, зокрема: горіхи та сушені фрукти.
Мінус один: ЗСУ ліквідували підполковника мотострілецького полку РФ
Ще один потрапив до пекла! Збройні Сили України знищили офіцера російської армії – підполковника Дібіра Дібірова. Відомо, що він служив у 291-му мотострілецькому полку, що базується в селищі Борзой, у Чеченській республіці.
Машинобудівна компанія Ахметова відкриває виробництво на Волині
Новий бізнес на Волині - добра новина! Наразі відомо, що виробництво запчастин гірничошахтного обладнання (рештаки, зірочки), які виготовляли на заводі «Корум Світло шахтаря», розподілять на промислових майданчиках Волинської області. Всі підготовчі роботи провели, тож перші зірочки будуть виготовлені та поставлені для потреб шахтарів ДТЕК Енерго вже у травні.
Ось така підбірка добра на сьогодні. Вкотре нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про успіхи нашої армії і про тих неймовірних людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.
Понеділок, 11 квітня
Окупанти в Україні втратили майже 20 тисяч осіб
Добра статистика для кожного українця! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 19 500 осіб,
танків ‒ 725 од,
бойових броньованих машин ‒ 1923 од,
артилерійських систем – 347 од,
РСЗВ - 111 од,
засоби ППО - 55 од,
літаків – 154 од,
гелікоптерів – 137 од,
автомобільної техніки - 1387 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119.
Спеціальна техніка - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
На Волині оформили перше авто, ввезене за законом про «нульове» розмитнення
Вітаємо з придбаним «Мерседесом»! На Волині оформили першу в Україні автівку, власник якої скористався пільгами щодо звільнення від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизу.
Луцький центр допомоги ЗСУ за період війни зібрав понад 15 мільйонів гривень
Люди - ви неймовірні! 15 407 386,97 гривень надійшло лише на картки.
"Авто (7 шт просто подарованих!), целокс, турнікети, тепловізори, продукти харчування, тактичний одяг, медикаменти (фурами!). Тому ми у штабі вирішили орієнтовно підрахували, що ця допомога еквівалентна сумі - 46 300 000 грн! Ці цифри вражають! І ми щиро вдячну кожному та кожній за цей внесок!" - написала волонтерка Ольга Валянік.
На Волині роблять енергетичні набори для української армії. ВІДЕО
Ще одна чудова ініціатива від наших волонтерів. Працівники Волинського центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства без вихідних роблять вітамінні набори для бійців. Кладуть туди інгредієнти, які мають високу енергетичну цінність та поживні речовини, зокрема: горіхи та сушені фрукти.
Мінус один: ЗСУ ліквідували підполковника мотострілецького полку РФ
Ще один потрапив до пекла! Збройні Сили України знищили офіцера російської армії – підполковника Дібіра Дібірова. Відомо, що він служив у 291-му мотострілецькому полку, що базується в селищі Борзой, у Чеченській республіці.
Машинобудівна компанія Ахметова відкриває виробництво на Волині
Новий бізнес на Волині - добра новина! Наразі відомо, що виробництво запчастин гірничошахтного обладнання (рештаки, зірочки), які виготовляли на заводі «Корум Світло шахтаря», розподілять на промислових майданчиках Волинської області. Всі підготовчі роботи провели, тож перші зірочки будуть виготовлені та поставлені для потреб шахтарів ДТЕК Енерго вже у травні.
Ось така підбірка добра на сьогодні. Вкотре нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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