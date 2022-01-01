Добрі новини від ВолиньPost за 11 квітня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА

Понеділок, 11 квітня

Сорок сьома доба війни минає, а ми продовжуємо боротися і працювати. І, звісно, на інформаційному фронті – не без добрих новин.у щоденній рубриці нагадує про успіхи нашої армії і про тих неймовірних людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.Добра статистика для кожного українця! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно склали:особового складу - близько 19 500 осіб,танків ‒ 725 од,бойових броньованих машин ‒ 1923 од,артилерійських систем – 347 од,РСЗВ - 111 од,засоби ППО - 55 од,літаків – 154 од,гелікоптерів – 137 од,автомобільної техніки - 1387 од,кораблі /катери - 7 од,цистерн з ПММ - 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119.Спеціальна техніка - 25.Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Вітаємо з придбаним «Мерседесом»! На Волині оформили першу в Україні автівку, власник якої скористався пільгами щодо звільнення від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизу.Люди - ви неймовірні! 15 407 386,97 гривень надійшло лише на картки."Авто (7 шт просто подарованих!), целокс, турнікети, тепловізори, продукти харчування, тактичний одяг, медикаменти (фурами!). Тому ми у штабі вирішили орієнтовно підрахували, що ця допомога еквівалентна сумі - 46 300 000 грн! Ці цифри вражають! І ми щиро вдячну кожному та кожній за цей внесок!" - написала волонтеркаЩе одна чудова ініціатива від наших волонтерів. Працівники Волинського центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства без вихідних роблять вітамінні набори для бійців. Кладуть туди інгредієнти, які мають високу енергетичну цінність та поживні речовини, зокрема: горіхи та сушені фрукти.Ще один потрапив до пекла! Збройні Сили України знищили офіцера російської армії – підполковника. Відомо, що він служив у 291-му мотострілецькому полку, що базується в селищі Борзой, у Чеченській республіці.Новий бізнес на Волині - добра новина! Наразі відомо, що виробництво запчастин гірничошахтного обладнання (рештаки, зірочки), які виготовляли на заводі «Корум Світло шахтаря», розподілять на промислових майданчиках Волинської області. Всі підготовчі роботи провели, тож перші зірочки будуть виготовлені та поставлені для потреб шахтарів ДТЕК Енерго вже у травні.