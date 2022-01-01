За день внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 3 людини, ще 8 поранені
Сьогодні, 22:05
11 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло ще 3 людини: у Вугледарі, Михайлівці та Красногорівці. Поранення отримали восьмеро цивільних.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
У Бахмуті медичну допомогу отримали дві людини, поранені на Луганщині.
Окрім того, вдалося уточнити інформацію про ще 7 загиблих у Маріуполі. Однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
Всього, за даними Донецької ОДА, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через дії окупантів в області загинули 237 людей та 758 — отримали поранення. Ці дані не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
У Бахмуті медичну допомогу отримали дві людини, поранені на Луганщині.
Окрім того, вдалося уточнити інформацію про ще 7 загиблих у Маріуполі. Однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
Всього, за даними Донецької ОДА, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через дії окупантів в області загинули 237 людей та 758 — отримали поранення. Ці дані не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі.
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