Волинські прикордонники розповіли, до яких махінацій вдаються українці для виїзду до Польщі

Волинські прикордонники розповіли, до яких махінацій вдаються українці для виїзду до Польщі
На українсько-польському кордоні військовослужбовці Волинського загону майже щодня виявляють підробки у документах.

Так, упродовж минулого тижня у пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг» інспектори викрили більш ніж десять «фальшивок», за допомогою яких громадяни спробували незаконно перетнути кордон, повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Інформують, що ті українці, яким нині за кордон зась, виправляють записи, підробляють печатки у військових посвідченнях і довідках, посвідченнях інваліда, використовують підроблені паспорти та ID – картки громадян інших країн, аби дістатися за кордон.

Так, днями у пункті пропуску «Устилуг» прикордонники викрили «багатодітного» чоловіка. У свідоцтві про народження одного із ніби то його дітей, були вказані завідомо неправдиві відомості про батька. А в інших свідоцтвах наряд виявив механічні підчистки та виправлення в персональних даних.

Про усі випадки прикордонники поінформували співробітників Нацполіції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кордон, прикордонники, заборона виїзду
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Совісті немає в таких їх відразу в тероборону,в нас 2діток ми з Волині і як може наш тато кудись втікати,а хто має захищати
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На потреби ЗСУ на Волині перерахували ще понад 148 тисяч застави
Сьогодні, 23:00
Росіяни скинули на Маріуполь невідому отруту
Сьогодні, 22:31
Волинські прикордонники розповіли, до яких махінацій вдаються українці для виїзду до Польщі
Сьогодні, 22:14
За день внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 3 людини, ще 8 поранені
Сьогодні, 22:05
Росія хоче застосувати хімзброю проти бійців, що тримають оборону маріупольської «Азовсталі»
Сьогодні, 21:38
Схожі новини
На Волині дозволили проводити сільськогосподарські роботи поблизу кордону На Волині дозволили проводити сільськогосподарські роботи поблизу кордону
04 квітень, 11:42
Луцькі прикордонники займатимуться у новенькому спортзалі. ФОТО Луцькі прикордонники займатимуться у новенькому спортзалі. ФОТО
02 січень, 2021, 18:43
На кордоні з Польщею затримали агресивного валютника з великою сумою грошей. ФОТО. ВІДЕО На кордоні з Польщею затримали агресивного валютника з великою сумою грошей. ФОТО. ВІДЕО
05 червень, 2020, 13:40
Понад 3 тонни наркотиків і 5 тисяч пігулок: прикордонники розповіли, де і коли в Україні «погоріли» найвинахідливіші наркоторговці Понад 3 тонни наркотиків і 5 тисяч пігулок: прикордонники розповіли, де і коли в Україні «погоріли» найвинахідливіші наркоторговці
01 травень, 2020, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Словаччині не відкидають можливої передачі для України винищувачів МіГ-29
Сьогодні, 23:09
 0
На потреби ЗСУ на Волині перерахували ще понад 148 тисяч застави
Сьогодні, 23:00
 0
Росіяни скинули на Маріуполь невідому отруту
Сьогодні, 22:31
 0
Волинські прикордонники розповіли, до яких махінацій вдаються українці для виїзду до Польщі
Сьогодні, 22:14
 0
За день внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 3 людини, ще 8 поранені
Сьогодні, 22:05
 0
Медіа
відео
1/8