Волинські прикордонники розповіли, до яких махінацій вдаються українці для виїзду до Польщі
Сьогодні, 22:14
На українсько-польському кордоні військовослужбовці Волинського загону майже щодня виявляють підробки у документах.
Так, упродовж минулого тижня у пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг» інспектори викрили більш ніж десять «фальшивок», за допомогою яких громадяни спробували незаконно перетнути кордон, повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Інформують, що ті українці, яким нині за кордон зась, виправляють записи, підробляють печатки у військових посвідченнях і довідках, посвідченнях інваліда, використовують підроблені паспорти та ID – картки громадян інших країн, аби дістатися за кордон.
Так, днями у пункті пропуску «Устилуг» прикордонники викрили «багатодітного» чоловіка. У свідоцтві про народження одного із ніби то його дітей, були вказані завідомо неправдиві відомості про батька. А в інших свідоцтвах наряд виявив механічні підчистки та виправлення в персональних даних.
Про усі випадки прикордонники поінформували співробітників Нацполіції.
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Так, упродовж минулого тижня у пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг» інспектори викрили більш ніж десять «фальшивок», за допомогою яких громадяни спробували незаконно перетнути кордон, повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Інформують, що ті українці, яким нині за кордон зась, виправляють записи, підробляють печатки у військових посвідченнях і довідках, посвідченнях інваліда, використовують підроблені паспорти та ID – картки громадян інших країн, аби дістатися за кордон.
Так, днями у пункті пропуску «Устилуг» прикордонники викрили «багатодітного» чоловіка. У свідоцтві про народження одного із ніби то його дітей, були вказані завідомо неправдиві відомості про батька. А в інших свідоцтвах наряд виявив механічні підчистки та виправлення в персональних даних.
Про усі випадки прикордонники поінформували співробітників Нацполіції.
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Коментарі 1
Совісті немає в таких їх відразу в тероборону,в нас 2діток ми з Волині і як може наш тато кудись втікати,а хто має захищати
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