Волинські прикордонники розповіли, до яких махінацій вдаються українці для виїзду до Польщі

На українсько-польському кордоні військовослужбовці Волинського загону майже щодня виявляють підробки у документах.Так, упродовж минулого тижня у пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг» інспектори викрили більш ніж десять «фальшивок», за допомогою яких громадяни спробували незаконно перетнути кордон, повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Інформують, що ті українці, яким нині за кордон зась, виправляють записи, підробляють печатки у військових посвідченнях і довідках, посвідченнях інваліда, використовують підроблені паспорти та ID – картки громадян інших країн, аби дістатися за кордон.Так, днями у пункті пропуску «Устилуг» прикордонники викрили «багатодітного» чоловіка. У свідоцтві про народження одного із ніби то його дітей, були вказані завідомо неправдиві відомості про батька. А в інших свідоцтвах наряд виявив механічні підчистки та виправлення в персональних даних.Про усі випадки прикордонники поінформували співробітників Нацполіції.